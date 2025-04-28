Supermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
WORLD OF TODAY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 388189
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2 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
WORLD OF TODAY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Exclusive In Russia
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Supermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
Track List
|A1
|World Of Today
|4:21
|A2
|Lovemachine
|8:37
|A3
|Reality
|5:12
|B1
|Musicexpress
|3:42
|B2
|Camillo
|3:17
|B3
|Be What You Are
|2:56
|B4
|I Wanna Be Free
|7:15
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.03.2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
WORLD OF TODAY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Exclusive In Russia
Страна производитель
США
Страна производства
США
Track List
|A1
|World Of Today
|4:21
|A2
|Lovemachine
|8:37
|A3
|Reality
|5:12
|B1
|Musicexpress
|3:42
|B2
|Camillo
|3:17
|B3
|Be What You Are
|2:56
|B4
|I Wanna Be Free
|7:15
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Достоинства:
Ремастированое переиздание 2019 года на 180 гр. виниле . Красочная обложка . Великолепен по музыке , хотя всего 7 композиций . Звучание очень хорошее
Недостатки:
Короткое время звучания .
Комментарий:
Второй студийный альбом Supermax World of Today был выпущен в 1977 году . Пластинка считается одной из лучших в дискографии коллектива .
Цена в Котофото на сегодня очень соблазнительная . Рекомендую .
Достоинства:
Это ремастированое переиздание на 180 гр. виниле 2019 года . Обложка полностью соответствует оригиналу . Звучание достаточно качественное . Есть очень крутые хиты .
Недостатки:
Маловато время звучания .
Комментарий:
Этот альбом оказал большое влияние на развитие диско-музыки и танцевальной культуры . Особенно популярны, помимо заглавного трека, знаменитые хиты “Camillo” и “I Wanna Be Free” и конечно “Lovemachine”,
Достоинства:
Отличное переиздание 2019 года на массе Атлантик . Оформление сохранено оригинальное . Обложка из твердого картона . На ней Курт Хауэнштайн ( автор и исполнитель ) стоит с двумя певицами Теблс Рейнольдс и Синтией Аррич.
По звуку никаких претензий нет .
Недостатки:
Не обнаружено .
Комментарий:
Второй альбом Supermax 1977 года выпуска . Жанр : фанк , диско , регги и поп - рок. Сюда вошли хиты : Lovemachine , Camillo и Musicexpress . Альбом оказал большое влияние на развитие диско-музыки . К моему сожалению продолжительностью 35 мин 34 сек и всего 7 треков . Пластинка считается одной из лучших в дискографии коллектива .
Supermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Supermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
Достоинства:
Ремастированое переиздание 2019 года на 180 гр. виниле . Красочная обложка . Великолепен по музыке , хотя всего 7 композиций . Звучание очень хорошее
Недостатки:
Короткое время звучания .
Комментарий:
Второй студийный альбом Supermax World of Today был выпущен в 1977 году . Пластинка считается одной из лучших в дискографии коллектива .
Цена в Котофото на сегодня очень соблазнительная . Рекомендую .
Достоинства:
Это ремастированое переиздание на 180 гр. виниле 2019 года . Обложка полностью соответствует оригиналу . Звучание достаточно качественное . Есть очень крутые хиты .
Недостатки:
Маловато время звучания .
Комментарий:
Этот альбом оказал большое влияние на развитие диско-музыки и танцевальной культуры . Особенно популярны, помимо заглавного трека, знаменитые хиты “Camillo” и “I Wanna Be Free” и конечно “Lovemachine”,
Достоинства:
Отличное переиздание 2019 года на массе Атлантик . Оформление сохранено оригинальное . Обложка из твердого картона . На ней Курт Хауэнштайн ( автор и исполнитель ) стоит с двумя певицами Теблс Рейнольдс и Синтией Аррич.
По звуку никаких претензий нет .
Недостатки:
Не обнаружено .
Комментарий:
Второй альбом Supermax 1977 года выпуска . Жанр : фанк , диско , регги и поп - рок. Сюда вошли хиты : Lovemachine , Camillo и Musicexpress . Альбом оказал большое влияние на развитие диско-музыки . К моему сожалению продолжительностью 35 мин 34 сек и всего 7 треков . Пластинка считается одной из лучших в дискографии коллектива .