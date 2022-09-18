Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SECRET MACHINES
Альбом (сингл)
LIVE AT THE GARAGE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 388096
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Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227924508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SECRET MACHINES
Альбом (сингл)
LIVE AT THE GARAGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Hate Pretending, The Road Leads To Where It’s Led, Lightning Blues Eyes, Pharoah’s Daughter, Daddy’s In the Doldrums, Better Bring Your Friends, Faded Lines, Sad and Lonely, You Are Chains, Nowhere Again, Alone Jealous & Stoned, First Wave Intact
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Hate Pretending
|5:24
|A2
|The Road Leads Where It's Led
|6:58
|A3
|Lightning Blue Eyes
|6:10
|B1
|Pharaoh's Daughter
|5:08
|B2
|Daddy's in the Doldrums
|8:37
|B3
|Better Bring Your Friends
|4:22
|C1
|Faded Lines
|5:56
|C2
|Sad And Lonely
|5:00
|C3
|You Are Chains
|5:41
|C4
|Nowhere Again
|4:45
|D1
|Alone, Jealous And Stoned
|7:45
|D2
|First Wave Intact
|10:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227924508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SECRET MACHINES
Альбом (сингл)
LIVE AT THE GARAGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Hate Pretending, The Road Leads To Where It’s Led, Lightning Blues Eyes, Pharoah’s Daughter, Daddy’s In the Doldrums, Better Bring Your Friends, Faded Lines, Sad and Lonely, You Are Chains, Nowhere Again, Alone Jealous & Stoned, First Wave Intact
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|I Hate Pretending
|5:24
|A2
|The Road Leads Where It's Led
|6:58
|A3
|Lightning Blue Eyes
|6:10
|B1
|Pharaoh's Daughter
|5:08
|B2
|Daddy's in the Doldrums
|8:37
|B3
|Better Bring Your Friends
|4:22
|C1
|Faded Lines
|5:56
|C2
|Sad And Lonely
|5:00
|C3
|You Are Chains
|5:41
|C4
|Nowhere Again
|4:45
|D1
|Alone, Jealous And Stoned
|7:45
|D2
|First Wave Intact
|10:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Интересный альбом техасской группы, прог - рок новой волны.
Отличное, красочное издание на гейтфолде
Недостатки:
Внутренние конверты без антистатика, лучше докупить отдельные, чтобы не портить пластинки.
Комментарий:
Тем кто ищет что-то новое из современной альтернативы крайне рекомендую к прослушиванию
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка – стоимость товара 2570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка
Достоинства:
Интересный альбом техасской группы, прог - рок новой волны.
Отличное, красочное издание на гейтфолде
Недостатки:
Внутренние конверты без антистатика, лучше докупить отдельные, чтобы не портить пластинки.
Комментарий:
Тем кто ищет что-то новое из современной альтернативы крайне рекомендую к прослушиванию