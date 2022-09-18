Top.Mail.Ru
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 1
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 2
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 3
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 4
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 5
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 6
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 7
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 8
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SECRET MACHINES
Альбом (сингл)
LIVE AT THE GARAGE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 1
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 2
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 3
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 4
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 5
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 6
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 7
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 8
  • Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227924508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SECRET MACHINES
Альбом (сингл)
LIVE AT THE GARAGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Hate Pretending, The Road Leads To Where It’s Led, Lightning Blues Eyes, Pharoah’s Daughter, Daddy’s In the Doldrums, Better Bring Your Friends, Faded Lines, Sad and Lonely, You Are Chains, Nowhere Again, Alone Jealous & Stoned, First Wave Intact
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка

Track List

A1I Hate Pretending5:24
A2The Road Leads Where It's Led6:58
A3Lightning Blue Eyes6:10
B1Pharaoh's Daughter5:08
B2Daddy's in the Doldrums8:37
B3Better Bring Your Friends4:22
C1Faded Lines5:56
C2Sad And Lonely5:00
C3You Are Chains5:41
C4Nowhere Again4:45
D1Alone, Jealous And Stoned7:45
D2First Wave Intact10:50



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка

18.09.2022
Антон

Достоинства:
Интересный альбом техасской группы, прог - рок новой волны.
Отличное, красочное издание на гейтфолде

Недостатки:
Внутренние конверты без антистатика, лучше докупить отдельные, чтобы не портить пластинки.

Комментарий:
Тем кто ищет что-то новое из современной альтернативы крайне рекомендую к прослушиванию



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227924508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SECRET MACHINES
Альбом (сингл)
LIVE AT THE GARAGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Hate Pretending, The Road Leads To Where It’s Led, Lightning Blues Eyes, Pharoah’s Daughter, Daddy’s In the Doldrums, Better Bring Your Friends, Faded Lines, Sad and Lonely, You Are Chains, Nowhere Again, Alone Jealous & Stoned, First Wave Intact
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I Hate Pretending5:24
A2The Road Leads Where It's Led6:58
A3Lightning Blue Eyes6:10
B1Pharaoh's Daughter5:08
B2Daddy's in the Doldrums8:37
B3Better Bring Your Friends4:22
C1Faded Lines5:56
C2Sad And Lonely5:00
C3You Are Chains5:41
C4Nowhere Again4:45
D1Alone, Jealous And Stoned7:45
D2First Wave Intact10:50


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.09.2022
Антон

Достоинства:
Интересный альбом техасской группы, прог - рок новой волны.
Отличное, красочное издание на гейтфолде

Недостатки:
Внутренние конверты без антистатика, лучше докупить отдельные, чтобы не портить пластинки.

Комментарий:
Тем кто ищет что-то новое из современной альтернативы крайне рекомендую к прослушиванию


Secret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая пластинка – стоимость товара 2570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...