Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
SUPERMAX MEETS THE ALMIGHTY
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 166076
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2 570 руб.
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Коллекция SUPERMAX
Коллекция SUPERMAX
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295689933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
SUPERMAX MEETS THE ALMIGHTY
Жанр
Диско
Трек-лист
As Long As There Is You, Tonight, Hammer, Today I Fall In Love Again, Madness, We Are The Gang, Aya Jah Jah, Superdub, Sunshine People
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка
Track List
|A1
|As Long As There Is You
|7:27
|A2
|Tonight
|4:12
|A3
|Hammer
|5:22
|A4
|Today I Fall In Love Again
|2:53
|B1
|Madness
|6:19
|B2
|We Are The Gang
|3:47
|B3
|Aya Jah Jah
|4:22
|B4
|Superdub
|4:25
|B5
|Sunshine People
|3:05
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295689933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
SUPERMAX MEETS THE ALMIGHTY
Жанр
Диско
Трек-лист
As Long As There Is You, Tonight, Hammer, Today I Fall In Love Again, Madness, We Are The Gang, Aya Jah Jah, Superdub, Sunshine People
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|As Long As There Is You
|7:27
|A2
|Tonight
|4:12
|A3
|Hammer
|5:22
|A4
|Today I Fall In Love Again
|2:53
|B1
|Madness
|6:19
|B2
|We Are The Gang
|3:47
|B3
|Aya Jah Jah
|4:22
|B4
|Superdub
|4:25
|B5
|Sunshine People
|3:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
запись супер
Недостатки:
нет
Комментарий:
лучший альбом группы!
Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка
Достоинства:
запись супер
Недостатки:
нет
Комментарий:
лучший альбом группы!