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Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка

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Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка - фото 1
Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
SUPERMAX MEETS THE ALMIGHTY
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка - фото 1
  • Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SUPERMAX
filter_none Товар входит в коллекцию SUPERMAX

Коллекция SUPERMAX


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295689933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
SUPERMAX MEETS THE ALMIGHTY
Жанр
Диско
Трек-лист
As Long As There Is You, Tonight, Hammer, Today I Fall In Love Again, Madness, We Are The Gang, Aya Jah Jah, Superdub, Sunshine People
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка

Track List

A1As Long As There Is You7:27
A2Tonight4:12
A3Hammer5:22
A4Today I Fall In Love Again2:53
B1Madness6:19
B2We Are The Gang3:47
B3Aya Jah Jah4:22
B4Superdub4:25
B5Sunshine People3:05

Отзывы о товаре Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка

18.10.2018
вадим

Достоинства:
запись супер

Недостатки:
нет

Комментарий:
лучший альбом группы!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295689933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
SUPERMAX MEETS THE ALMIGHTY
Жанр
Диско
Трек-лист
As Long As There Is You, Tonight, Hammer, Today I Fall In Love Again, Madness, We Are The Gang, Aya Jah Jah, Superdub, Sunshine People
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1As Long As There Is You7:27
A2Tonight4:12
A3Hammer5:22
A4Today I Fall In Love Again2:53
B1Madness6:19
B2We Are The Gang3:47
B3Aya Jah Jah4:22
B4Superdub4:25
B5Sunshine People3:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.10.2018
вадим

Достоинства:
запись супер

Недостатки:
нет

Комментарий:
лучший альбом группы!


Supermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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