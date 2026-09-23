Dream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (coloured) (0194399264317) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: When Dream And Day Reunite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 647162
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399264317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: When Dream And Day Reunite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Fortune In Lies, Status Seeker, Ytse Jam, The Killing Hand, Light Fuse And Get Away, Afterlife, The Ones Who Help To Set The Sun, Only A Matter Of Time, To Live Forever, Metropolis
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (coloured) (0194399264317) виниловая пластинка
Концертное исполнение 2004 года группой Dream Theater своего дебютного альбома When Dream and Day Unite, ремастированное и впервые издающееся на виниле.. «Lost Not Forgotten Archives: When Dream And Day Reunite (Live)» - пятый релиз в архивной серии Dream Theater. Записанный в Лос-Анджелесе, оригинальный релиз Dream Theater 2004 года включает полное живое исполнение дебютного студийного альбома группы и воссоединение с бывшими участниками Дереком Шеринианом и Чарли Доминичи. When Dream and Day Reunite (Live), впервые выходящий на виниле, с новым ремастерингом для обеспечения оптимального качества, является квинтэссенцией коллекции Lost Not Forgotten Archives. Релиз также будет доступен на компакт-диске.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399264317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: When Dream And Day Reunite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Fortune In Lies, Status Seeker, Ytse Jam, The Killing Hand, Light Fuse And Get Away, Afterlife, The Ones Who Help To Set The Sun, Only A Matter Of Time, To Live Forever, Metropolis
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Концертное исполнение 2004 года группой Dream Theater своего дебютного альбома When Dream and Day Unite, ремастированное и впервые издающееся на виниле.. «Lost Not Forgotten Archives: When Dream And Day Reunite (Live)» - пятый релиз в архивной серии Dream Theater. Записанный в Лос-Анджелесе, оригинальный релиз Dream Theater 2004 года включает полное живое исполнение дебютного студийного альбома группы и воссоединение с бывшими участниками Дереком Шеринианом и Чарли Доминичи. When Dream and Day Reunite (Live), впервые выходящий на виниле, с новым ремастерингом для обеспечения оптимального качества, является квинтэссенцией коллекции Lost Not Forgotten Archives. Релиз также будет доступен на компакт-диске.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Dream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (coloured) (0194399264317) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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