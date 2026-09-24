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OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка

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OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 1
OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 2
OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 3
OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 4
OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Remember The Titans
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705298
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Загружаем...
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Загружаем...
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OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Walt Disney Records
Barcode
[0050087474850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Remember The Titans
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Marvin Gaye & Tammi Terrell–Aint No Mountain High Enough, Norman Greenbaum–Spirt In The Sky, Cat Stevens–Peace Train, Steam–Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye, The Hollies–Long Cool Woman (In A Black Dress) Ike & Tina Turner–I Want To Take You Higher, Creedence Clearwater Revival–Up Around The Bend, Eric Burdon & War–Spill The Wine, Bob Dylan–A Hard Rains A-Gonna Fall, Buck Owens–Act Naturally, Charles Wright & The Watts 103rd St Rhythm Band–Express Yourself, Trevor Rabin–Titans Spirit (Score)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Marvin Gaye &amp;amp; Tammi Terrell–Aint No Mountain High Enough, Norman Greenbaum–Spirt In The Sky, Cat Stevens–Peace Train, Steam–Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye, The Hollies–Long Cool Woman (In A Black Dress) Ike &amp;amp; Tina Turner–I Want To Take You Higher, Creedence Clearwater Revival–Up Around The Bend, Eric Burdon &amp;amp; War–Spill The Wine, Bob Dylan–A Hard Rains A-Gonna Fall, Buck Owens–Act Naturally, Charles Wright &amp;amp; The Watts 103rd St Rhythm Band–Express Yourself, Trevor Rabin–Titans Spirit (Score)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Walt Disney Records
Barcode
[0050087474850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Remember The Titans
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Marvin Gaye & Tammi Terrell–Aint No Mountain High Enough, Norman Greenbaum–Spirt In The Sky, Cat Stevens–Peace Train, Steam–Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye, The Hollies–Long Cool Woman (In A Black Dress) Ike & Tina Turner–I Want To Take You Higher, Creedence Clearwater Revival–Up Around The Bend, Eric Burdon & War–Spill The Wine, Bob Dylan–A Hard Rains A-Gonna Fall, Buck Owens–Act Naturally, Charles Wright & The Watts 103rd St Rhythm Band–Express Yourself, Trevor Rabin–Titans Spirit (Score)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Marvin Gaye &amp;amp; Tammi Terrell–Aint No Mountain High Enough, Norman Greenbaum–Spirt In The Sky, Cat Stevens–Peace Train, Steam–Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye, The Hollies–Long Cool Woman (In A Black Dress) Ike &amp;amp; Tina Turner–I Want To Take You Higher, Creedence Clearwater Revival–Up Around The Bend, Eric Burdon &amp;amp; War–Spill The Wine, Bob Dylan–A Hard Rains A-Gonna Fall, Buck Owens–Act Naturally, Charles Wright &amp;amp; The Watts 103rd St Rhythm Band–Express Yourself, Trevor Rabin–Titans Spirit (Score)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
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Отзывы


OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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