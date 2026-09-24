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Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка

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Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка - фото 1
Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Крестовая Печать
Жанр
Шансон
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка - фото 1
  • Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка
2 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Крестовая Печать
Жанр
Шансон
Трек-лист
А на чёрных ресницах, Колечко, Крестовая печать, Рецидивист, Обыкновенная Боль, До свидания, друг, Ах, январь мой, Заочница, На перроне вокзала, Тихий океан, Черноокая, Хрустальная ваза, Матушка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка

Музыкальный альбом Иван Кучин - Крестовая печать (1998). Работа записана в жанре поп и её можно отнести к стилям - шансон.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Иван Кучин
Альбом (сингл)
Крестовая Печать
Жанр
Шансон
Трек-лист
А на чёрных ресницах, Колечко, Крестовая печать, Рецидивист, Обыкновенная Боль, До свидания, друг, Ах, январь мой, Заочница, На перроне вокзала, Тихий океан, Черноокая, Хрустальная ваза, Матушка
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальный альбом Иван Кучин - Крестовая печать (1998). Работа записана в жанре поп и её можно отнести к стилям - шансон.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Иван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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