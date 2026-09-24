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Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка

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Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - фото 1
Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - фото 2
Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - фото 3
Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Леонид Агутин, Анжелика Варум
Альбом (сингл)
Служебный Роман
Жанр
Российская поп-музыка
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - фото 1
  • Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - фото 2
  • Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - фото 3
  • Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696129
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Леонид Агутин, Анжелика Варум
Альбом (сингл)
Служебный Роман
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Привокзальное Кафе, Дождик, Все В Твоих Руках, Не Жди Меня, Почему В Городе Снов, Просто Танец, Маэстро, Февраль, Прощай
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка

Обогатите свою коллекцию музыкальных произведений виниловой пластинкой Леонид Агутин и Анжелика Варум / Служебный роман (light brown vinyl) (LP). Этот альбом сочетает в себе мастерство исполнителей и неповторимую атмосферу их музыки. Слушая сборник Служебный роман, вы погрузитесь в мир трогательных мелодий и глубоких текстов песен. Эта пластинка станет прекрасным подарком для поклонников творчества Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также для всех, кто ценит качественную музыку. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Леонид Агутин и Анжелика Варум / Служебный роман (light brown vinyl) (LP) и насладиться прекрасной музыкой. Купив этот альбом, вы обогатите свою музыкальную коллекцию и погрузитесь в удивительный мир звуков.

Отзывы о товаре Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Леонид Агутин, Анжелика Варум
Альбом (сингл)
Служебный Роман
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Привокзальное Кафе, Дождик, Все В Твоих Руках, Не Жди Меня, Почему В Городе Снов, Просто Танец, Маэстро, Февраль, Прощай
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Обогатите свою коллекцию музыкальных произведений виниловой пластинкой Леонид Агутин и Анжелика Варум / Служебный роман (light brown vinyl) (LP). Этот альбом сочетает в себе мастерство исполнителей и неповторимую атмосферу их музыки. Слушая сборник Служебный роман, вы погрузитесь в мир трогательных мелодий и глубоких текстов песен. Эта пластинка станет прекрасным подарком для поклонников творчества Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также для всех, кто ценит качественную музыку. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Леонид Агутин и Анжелика Варум / Служебный роман (light brown vinyl) (LP) и насладиться прекрасной музыкой. Купив этот альбом, вы обогатите свою музыкальную коллекцию и погрузитесь в удивительный мир звуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Агутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (4680068801625) виниловая пластинка - по цене 2350 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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