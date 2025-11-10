Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка
Второй сольный альбом «Декамерон» известный певец, композитор, гитарист и аранжировщик Леонид выпустил уже будучи любимчиком публики. К 1996 году Леонид Агутин успел поучаствовать и стать лауреатом международных конкурсов «Ялта - 92», «Юрмала - 93», выпустить первый сольный альбом «Босоногий мальчик», признанный как слушателями, так и профессиональными музыкантами, а также удостоиться сразу трех номинация премии «Овация» в 1995 году: певец года, песня года и альбом года. Второй альбом «Декамерон» повторил успех дебютного диска, доказав всем, что Леонид Агутин пришел всерьез и надолго. Хиты с «Декамерона» тут же заняли верхние строчки хит-парадов и до сих пор пользуются большим успехом песни «На сиреневой луне», «Все куда-то девалось» и «Ole’ Ole’».
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Очень тонкий вкладыш для хранения, в остальном всё супер! Привезли прям на следующий день, за это отдельное спасибо!
Отзывы о товаре Агутин Леонид - Декамерон (Clear) (4680068801502) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Очень тонкий вкладыш для хранения, в остальном всё супер! Привезли прям на следующий день, за это отдельное спасибо!