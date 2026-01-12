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Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка - фото 1
Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка - фото 2
Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Золотое Кольцо И Н.К
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка - фото 1
  • Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка - фото 2
  • Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712094
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Золотое Кольцо И Н.К
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Широка Река, Ворожи Не Ворожи, У Церкви Стояла Карета, Шумел Камыш, Виновата Ли Я, Ты Ж Мене Пидманула, Я Не Колдунья, Огней Так много Золотых, Напилася Я Пьяна, Миленький Ты Мой, Цыганочка, Подари Берёзка
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка

«Золотое кольцо» — советский и российский эстрадный ансамбль, созданный в 1988 году. Жанры — поп-фолк, современная фолк-музыка и постшансон. В репертуаре — народные и псевдонародные песни.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Оксана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок, девушка осталась довольна подарком
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, пластинка целая, доставлена в установленные сроки. Очень рад покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Грицаенко Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пластнка неплохая, масса плотная, но на пустых доложеах слышен шорох
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Вот наконец настал тот час - держу в руках новейший сборник лучших песен ансамбля \"Золотое кольцо\"! 12 великолепных композиций, дающих заряд бодрости и создающих позитивное настроение на целый день!
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил пять звёзд, но по звуку на пять не дотягивает, как-то глуховато играет. Сама масса шумная, слышно в паузах. Но щелчков нет, просто шум. Доставка была по графику, упаковка надежная.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Золотое Кольцо И Н.К
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Широка Река, Ворожи Не Ворожи, У Церкви Стояла Карета, Шумел Камыш, Виновата Ли Я, Ты Ж Мене Пидманула, Я Не Колдунья, Огней Так много Золотых, Напилася Я Пьяна, Миленький Ты Мой, Цыганочка, Подари Берёзка
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Золотое кольцо» — советский и российский эстрадный ансамбль, созданный в 1988 году. Жанры — поп-фолк, современная фолк-музыка и постшансон. В репертуаре — народные и псевдонародные песни.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Оксана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок, девушка осталась довольна подарком
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, пластинка целая, доставлена в установленные сроки. Очень рад покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Грицаенко Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пластнка неплохая, масса плотная, но на пустых доложеах слышен шорох
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Вот наконец настал тот час - держу в руках новейший сборник лучших песен ансамбля \"Золотое кольцо\"! 12 великолепных композиций, дающих заряд бодрости и создающих позитивное настроение на целый день!
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил пять звёзд, но по звуку на пять не дотягивает, как-то глуховато играет. Сама масса шумная, слышно в паузах. Но щелчков нет, просто шум. Доставка была по графику, упаковка надежная.


Золотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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