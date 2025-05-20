Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Песни Военных Лет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 570 руб. 3 662 руб.
В наличии
Код товара: 695090
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2 570 руб. -30%
3 662 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Песни Военных Лет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Где-то далеко (Песня о далекой родине), Темная ночь, Где-же вы теперь, друзья-однополчанеx, Дороги, Вот солдаты идут, Катюша, Казаки в Берлине, Моя Москва, Одинокая гармонь, Последний бой
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Где-то далеко (Песня о далекой родине), Темная ночь, Где-же вы теперь, друзья-однополчанеx, Дороги, Вот солдаты идут, Катюша, Казаки в Берлине, Моя Москва, Одинокая гармонь, Последний бой
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Песни Военных Лет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Где-то далеко (Песня о далекой родине), Темная ночь, Где-же вы теперь, друзья-однополчанеx, Дороги, Вот солдаты идут, Катюша, Казаки в Берлине, Моя Москва, Одинокая гармонь, Последний бой
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Где-то далеко (Песня о далекой родине), Темная ночь, Где-же вы теперь, друзья-однополчанеx, Дороги, Вот солдаты идут, Катюша, Казаки в Берлине, Моя Москва, Одинокая гармонь, Последний бой
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось. Хотелось бы конечно еще Журавли и На сопках Манчжурии, тогда совсем цены бы не было.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная новая пластинка в хорошей упаковке!
Купить Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка - по цене 2570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось. Хотелось бы конечно еще Журавли и На сопках Манчжурии, тогда совсем цены бы не было.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная новая пластинка в хорошей упаковке!