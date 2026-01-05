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Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 5
Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 6
Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718348
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
На Службе Силы Зла, Герой Асфальта, Мертвая Зона, Тысяча Сто, Улица Роз, Баллада О Древнерусском Воине
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка

Советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы, которые вместе составляют плеяду, называемую «Семейкой Арии».



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
для коллекции вполне, сойдёт. винил ровный, ни заиканий ни песка нет, высокие малость завышены.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Виталий И.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка от продавца 5*,качество конверта 4* и то только за антистатик,полиграфия еле на 3* тянет,качество звучания оставляет желать лучшего,учитывая ремастер 2022 года,как указано, мои соболезнования тем пострадавшим,кому достанется данный винил дороже 3К,4* только за воспоминания о конце 80-х . Качество обложки, действительно,оставляет желать лучшего и перескок на первом треке прям как и было)))
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал, как подарок на день рождения товарищу. Он доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Самый драйвовый альбом Арии !!! В 1987 году - это был снос башки !!! Хотя и сейчас он слушается на одном дыхании ! У меня есть экземпляр фирмы Мелодия - берегу , как Зеницу ока !!!



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Герой Асфальта
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
На Службе Силы Зла, Герой Асфальта, Мертвая Зона, Тысяча Сто, Улица Роз, Баллада О Древнерусском Воине
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы, которые вместе составляют плеяду, называемую «Семейкой Арии».


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
для коллекции вполне, сойдёт. винил ровный, ни заиканий ни песка нет, высокие малость завышены.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Виталий И.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка от продавца 5*,качество конверта 4* и то только за антистатик,полиграфия еле на 3* тянет,качество звучания оставляет желать лучшего,учитывая ремастер 2022 года,как указано, мои соболезнования тем пострадавшим,кому достанется данный винил дороже 3К,4* только за воспоминания о конце 80-х . Качество обложки, действительно,оставляет желать лучшего и перескок на первом треке прям как и было)))
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал, как подарок на день рождения товарищу. Он доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Самый драйвовый альбом Арии !!! В 1987 году - это был снос башки !!! Хотя и сейчас он слушается на одном дыхании ! У меня есть экземпляр фирмы Мелодия - берегу , как Зеницу ока !!!


Ария - Герой Асфальта (4680068802912) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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