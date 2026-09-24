Status Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (8719262039810) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Status Quo
Альбом (сингл)
Picturesque Matchstickable Messages
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%2 590 руб. 4 590 руб.
В наличии
Код товара: 717003
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2 590 руб. -44%
4 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Status Quo
Альбом (сингл)
Picturesque Matchstickable Messages
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Black Veils Of Melancholy, When My Mind Is Not Alive, Ice In The Sun, Elizabeth Dreams, Gentleman Joe's Sidewalk Cafe, Paradise Flat, Technicolor Dreams, Spicks And Specks, Sheila, Sunny Cellophane Skies, Green Tambourine, Pictures Of Matchstick Men
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Status Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (8719262039810) виниловая пластинка
Status Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (8719262039810) виниловая пластинка
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Status Quo
Альбом (сингл)
Picturesque Matchstickable Messages
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Black Veils Of Melancholy, When My Mind Is Not Alive, Ice In The Sun, Elizabeth Dreams, Gentleman Joe's Sidewalk Cafe, Paradise Flat, Technicolor Dreams, Spicks And Specks, Sheila, Sunny Cellophane Skies, Green Tambourine, Pictures Of Matchstick Men
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Status Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (8719262039810) виниловая пластинка
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Status Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (8719262039810) виниловая пластинка - купить по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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