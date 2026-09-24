Таривердиев Микаэл - Музыка Кино (4640004138048) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Таривердиев Микаэл
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696138
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Таривердиев Микаэл
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Прелюдия (17 мгновений весны), Дороги (17 мгновений весны), Мгновения (17 мгновений весны), Последний романтик (Маленький школьный оркестр), Импровизация 2 (Ученик лекаря), Сердце (Тихие омуты), Воспоминание (Пятнадцатая весна), Дуэт Короля и Анджелы (Король-олень), Детство (Ольга Сергеевна), Встреча в городе (Ольга Сергеевна), Прелюдия для виолончели и фортепиано (Судьбы резидента), Увертюра (Пропавшая экспедиция), Встреча (Золотая речка), Медный ангел (Медный ангел), Мелодия (Ирония судьбы), В
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Таривердиев Микаэл - Музыка Кино (4640004138048) виниловая пластинка
Музыка из кинофильмов композитора Микаэла Таривердиева. Российский композитор армянского происхождения Микаэл Таривердиев (1931-1996 гг.) прославился в первую очередь тем, что написал музыку к огромному количеству отечественных кинофильмов. Кроме кино, его произведения звучат в театре и операх, а многие отечественные музыканты до сих пор используют его творчество в своих наработках. Является Народным артистом РСФСР (1986) и Лауреатом Государственной премии СССР (1977).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Таривердиев Микаэл
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Прелюдия (17 мгновений весны), Дороги (17 мгновений весны), Мгновения (17 мгновений весны), Последний романтик (Маленький школьный оркестр), Импровизация 2 (Ученик лекаря), Сердце (Тихие омуты), Воспоминание (Пятнадцатая весна), Дуэт Короля и Анджелы (Король-олень), Детство (Ольга Сергеевна), Встреча в городе (Ольга Сергеевна), Прелюдия для виолончели и фортепиано (Судьбы резидента), Увертюра (Пропавшая экспедиция), Встреча (Золотая речка), Медный ангел (Медный ангел), Мелодия (Ирония судьбы), В
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Музыка из кинофильмов композитора Микаэла Таривердиева. Российский композитор армянского происхождения Микаэл Таривердиев (1931-1996 гг.) прославился в первую очередь тем, что написал музыку к огромному количеству отечественных кинофильмов. Кроме кино, его произведения звучат в театре и операх, а многие отечественные музыканты до сих пор используют его творчество в своих наработках. Является Народным артистом РСФСР (1986) и Лауреатом Государственной премии СССР (1977).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Таривердиев Микаэл - Музыка Кино (4640004138048) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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