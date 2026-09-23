Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка
Дебютный альбом египетской сопрано Фатьмы Саид. Фатьма Саид, получившая признание за яркость и насыщенные цвета голоса, дебютирует на Warner Classics с "El Nour". Она создала увлекательную сольную программу, которая пересекает культуры, сочетая художественные песни французских, испанских и египетских композиторов с песнями с Ближнего Востока. «Эль-Нур по-арабски [/ ?????] означает«свет», - объясняет Фатьма Саид. «С этим альбомом я чувствую, что проливаю свет на то, как музыку, которая много раз интерпретировалась в прошлом, может быть представлена по-разному - другими словами, ее можно воспринимать в другом свете. Идея состоит в том, чтобы соединить три культуры - арабскую, французскую и испанскую - и показать, насколько, несмотря на культурные, географические и исторические различия, они имеют общего в музыке».
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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