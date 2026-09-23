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The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка

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The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 1
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 2
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 3
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 4
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 5
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 6
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 7
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 8
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 9
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 10
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 11
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Intruders
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 1
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 2
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 3
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 4
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 5
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 6
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 7
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 8
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 9
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 10
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 11
  • The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500616
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398605517]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Intruders
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка

The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398605517]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Intruders
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Funk, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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