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Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка

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Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 1
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 2
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 3
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 4
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 5
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 6
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 7
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 8
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 9
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Demodelica
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 4
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 5
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 6
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 7
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 8
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 9
  • Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647207
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399045510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Demodelica
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Come Together (Jam Studio Monitor Mix), Damaged (Hackney Studio Demo), Movin On Up (Hackney Studio Demo), Higher Than The Sun (Isle Of Dogs Home Studio), Higher Than The Sun (Jam Studio Monitor Mix), Im Comin Down (Isle Of Dogs Home Studio), Im Comin Down (Jam Studio Monitor Mix), Dont Fight It, Feel It (Isle Of Dogs Home Studio), Dont Fight It, Feel It (Isle Of Dogs Hypnotone Mix), Dont Fight It, Feel It (EMI Publishing Studio Mix), Inner Flight (Hackney Studio Vocal Melody), Inner Flight (Henr
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в 1991 году, «Screamadelica» Primal Scream - один из тех редких альбомов, которые, несомненно, являются определяющей эпоху классикой на все времена. Его гедонистическое столкновение клубной культуры и рок-корней сделало Primal Scream одной из самых любимых критиками групп последних десятилетий и впервые вывело их в десятку лучших, а позже став первым альбомом, получившим премию Mercury Prize. Его синглы, в том числе "Movin’ On Up", "Loaded" и "Come Together", по сей день остаются фаворитами танцполов и радиостанций. В этом году Primal Scream отмечают 30-летие альбома тремя специальными релизами:. - Бокс-сет 12" синглов "Screamadelica" (выходит 17 сентября) включает девять копий синглов из оригинальной кампании, все напечатанные на 180-граммовом виниле. Он дополняется десятой пластинкой, которая состоит из ранее не выпущенного ремикса (и сопутствующей инструментальной версии) на «Shine Like Stars» любимого продюсера альбома Эндрю Уэзеролла. В наборе также есть три принта обложки альбома художника Пола Каннелла и код для загрузки. - Двойной виниловый Picture диск "Screamadelica" (релиз 17 сентября) включает культовую обложку альбома, напечатанную на виниле. Это первый в истории официальный Picture Vinyl "Screamadelica". - Ранее не издававшийся сборник «Demodelica» (выйдет 15 октября) дает новое представление о создании альбома со множеством ранних демо и рабочих миксов. Он будет выпущен на двойном виниле и CD. Комплекты будут дополнены новыми примечаниями Джона Сэвиджа. Автор и журналист известен тем, что задокументировал британскую музыкальную культуру в таких книгах, как «England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock» и «The Hacienda Must Be Built». Бобби Гиллеспи размышлял о «Screamadelica» во время интервью VICE. Он прокомментировал:. «Это потрясающе - сделать альбом, который, войдя в музыкальный магазин, вы увидите на стене вместе с такими альбомами, как «Ziggy Stardust», «Transformer» и «Never Mind the Bollocks». Помимо «Astral Weeks» Ван Моррисона, вы видите первый альбом Velvets и «Screamadelica». И еще, вероятно, вы увидите «Led Zeppelin IV». Знаете что? Когда мы начинали как группа, это было выше наших самых смелых мечтаний. Это чистая запись. Она очень искреннеяя и мы очень гордимся тем, что сделали это. Это также великий документ того времени - именно таким оно было. Мы были там в клубах, наслаждались экстазом и жили рок-н-ролльной жизнью».



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399045510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Demodelica
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Come Together (Jam Studio Monitor Mix), Damaged (Hackney Studio Demo), Movin On Up (Hackney Studio Demo), Higher Than The Sun (Isle Of Dogs Home Studio), Higher Than The Sun (Jam Studio Monitor Mix), Im Comin Down (Isle Of Dogs Home Studio), Im Comin Down (Jam Studio Monitor Mix), Dont Fight It, Feel It (Isle Of Dogs Home Studio), Dont Fight It, Feel It (Isle Of Dogs Hypnotone Mix), Dont Fight It, Feel It (EMI Publishing Studio Mix), Inner Flight (Hackney Studio Vocal Melody), Inner Flight (Henr
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первоначально выпущенный в 1991 году, «Screamadelica» Primal Scream - один из тех редких альбомов, которые, несомненно, являются определяющей эпоху классикой на все времена. Его гедонистическое столкновение клубной культуры и рок-корней сделало Primal Scream одной из самых любимых критиками групп последних десятилетий и впервые вывело их в десятку лучших, а позже став первым альбомом, получившим премию Mercury Prize. Его синглы, в том числе "Movin’ On Up", "Loaded" и "Come Together", по сей день остаются фаворитами танцполов и радиостанций. В этом году Primal Scream отмечают 30-летие альбома тремя специальными релизами:. - Бокс-сет 12" синглов "Screamadelica" (выходит 17 сентября) включает девять копий синглов из оригинальной кампании, все напечатанные на 180-граммовом виниле. Он дополняется десятой пластинкой, которая состоит из ранее не выпущенного ремикса (и сопутствующей инструментальной версии) на «Shine Like Stars» любимого продюсера альбома Эндрю Уэзеролла. В наборе также есть три принта обложки альбома художника Пола Каннелла и код для загрузки. - Двойной виниловый Picture диск "Screamadelica" (релиз 17 сентября) включает культовую обложку альбома, напечатанную на виниле. Это первый в истории официальный Picture Vinyl "Screamadelica". - Ранее не издававшийся сборник «Demodelica» (выйдет 15 октября) дает новое представление о создании альбома со множеством ранних демо и рабочих миксов. Он будет выпущен на двойном виниле и CD. Комплекты будут дополнены новыми примечаниями Джона Сэвиджа. Автор и журналист известен тем, что задокументировал британскую музыкальную культуру в таких книгах, как «England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock» и «The Hacienda Must Be Built». Бобби Гиллеспи размышлял о «Screamadelica» во время интервью VICE. Он прокомментировал:. «Это потрясающе - сделать альбом, который, войдя в музыкальный магазин, вы увидите на стене вместе с такими альбомами, как «Ziggy Stardust», «Transformer» и «Never Mind the Bollocks». Помимо «Astral Weeks» Ван Моррисона, вы видите первый альбом Velvets и «Screamadelica». И еще, вероятно, вы увидите «Led Zeppelin IV». Знаете что? Когда мы начинали как группа, это было выше наших самых смелых мечтаний. Это чистая запись. Она очень искреннеяя и мы очень гордимся тем, что сделали это. Это также великий документ того времени - именно таким оно было. Мы были там в клубах, наслаждались экстазом и жили рок-н-ролльной жизнью».


Теги товара: Indie
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Primal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка - по цене 2140 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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