Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка
Альбом немецкого дэт-метал коллектива Deserted Fear, Doomsday.. Тюрингенское мелодик-дэт-метал трио DESERTED FEAR выпустит свой новый полноформатный альбом «Doomsday» 4 марта 2022 года. Поклонники предыдущего релиза «Drowned By Humanity», вошедшего в топ-20 официальных немецких альбомных чартов, могут по праву ожидайте желанного адского мелодичного дэт-метала, известного нам по DESERTED FEAR. Альбом будет доступен в двух лимитированных издания - на CD в диджипаке и на виниле в гейтфолде. Диджипак включает два бонус-трека «Funeral Of The Earth» и кавер на песню In Flames под названием «Artifacts Of The Black Rain», которая известна как абсолютная классика на сцене мелодичного дэт-метала. ТАкже это издание поставляется со специальным пивным ковриком DESERTED FEAR. В гейтфолд войдет плакат формата А2 с удивительной обложкой, выполненный Рио Кризма из Cygnuslab Studio, Индонезия.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитClark Jr., Gary, Pearl Cadillac (Feat. Andra Day) (0054391938893...
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитJohn Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Y...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитJake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитGrouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) ...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитBriston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) вин...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитCandi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) в...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSpirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитPrimal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMajid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитForenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка