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Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка

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Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 1
Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 2
Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 3
Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 4
Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 5
Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 6
Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
Saturday Night Sunday Morning
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 1
  • Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 2
  • Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 3
  • Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 4
  • Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 5
  • Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 6
  • Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500465
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Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398629216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
Saturday Night Sunday Morning
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
All I Need, Kiss Like the Sun, About Last Night, Downtown, Rabbit Hole, Lost, Scene, Lonely Hours, Maybe It's Today, Screaming, Hold Tight
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка

Альбом популярного британского автора песен и инди-рок исполнителя Джейка Багга. После выпуска своего эйфорического сингла "All I Need" Джейк Багг объявил о выпуске своего пятого альбома и первого полноформатного релиза на RCA Records, "Saturday Night, Sunday Morning", релиз которого намечен на 20 августа. All I Need", спродюсированный удостоенным множества наград Стивом Маком, стал вторым официальным синглом Джейка после "Kiss Like The Sun" 2019 года, написанным в соавторстве с Эндрю Ваттом (Post Malone). Оба сингла ознаменовали начало нового старта в музыкальной карьере Джейка с момента подписания контракта с RCA Records, наряду с его треками и короткометражными фильмами «Rabbit Hole» и «Saviours of the City», выпущенными в прошлом году. "All I Need" получил поддержку от Radio X и Radio 1, где он был добавлен в список A. Джейк также исполнил песню Грэма Нортона на BBC1. 27-летний Джейк Багг, имеющий 4 альбома и множество хит-синглов, обладает не только молодостью, но и закаленными знаниями, которые он сочетает с освежающим чувством юмора. Его непринужденная смелость и поразительный, но беззаботный имидж позволили ему объединить свою музыку и стиль, сотрудничая с такими компаниями, как Saint Laurent и Burberry. Новый альбом "Saturday Night, Sunday Morning" выйдет 20 августа, и по словам Джейка, это было «самое веселое, что ему когда-либо приходилось записывать». В трек-лист войдут предыдущие синглы "All I Need" и "Kiss Like The Sun", а также новый сингл, который выйдет в следующем месяце.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398629216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
Saturday Night Sunday Morning
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
All I Need, Kiss Like the Sun, About Last Night, Downtown, Rabbit Hole, Lost, Scene, Lonely Hours, Maybe It's Today, Screaming, Hold Tight
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом популярного британского автора песен и инди-рок исполнителя Джейка Багга. После выпуска своего эйфорического сингла "All I Need" Джейк Багг объявил о выпуске своего пятого альбома и первого полноформатного релиза на RCA Records, "Saturday Night, Sunday Morning", релиз которого намечен на 20 августа. All I Need", спродюсированный удостоенным множества наград Стивом Маком, стал вторым официальным синглом Джейка после "Kiss Like The Sun" 2019 года, написанным в соавторстве с Эндрю Ваттом (Post Malone). Оба сингла ознаменовали начало нового старта в музыкальной карьере Джейка с момента подписания контракта с RCA Records, наряду с его треками и короткометражными фильмами «Rabbit Hole» и «Saviours of the City», выпущенными в прошлом году. "All I Need" получил поддержку от Radio X и Radio 1, где он был добавлен в список A. Джейк также исполнил песню Грэма Нортона на BBC1. 27-летний Джейк Багг, имеющий 4 альбома и множество хит-синглов, обладает не только молодостью, но и закаленными знаниями, которые он сочетает с освежающим чувством юмора. Его непринужденная смелость и поразительный, но беззаботный имидж позволили ему объединить свою музыку и стиль, сотрудничая с такими компаниями, как Saint Laurent и Burberry. Новый альбом "Saturday Night, Sunday Morning" выйдет 20 августа, и по словам Джейка, это было «самое веселое, что ему когда-либо приходилось записывать». В трек-лист войдут предыдущие синглы "All I Need" и "Kiss Like The Sun", а также новый сингл, который выйдет в следующем месяце.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка - по цене 2140 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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