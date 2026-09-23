Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629216) виниловая пластинка
Альбом популярного британского автора песен и инди-рок исполнителя Джейка Багга. После выпуска своего эйфорического сингла "All I Need" Джейк Багг объявил о выпуске своего пятого альбома и первого полноформатного релиза на RCA Records, "Saturday Night, Sunday Morning", релиз которого намечен на 20 августа. All I Need", спродюсированный удостоенным множества наград Стивом Маком, стал вторым официальным синглом Джейка после "Kiss Like The Sun" 2019 года, написанным в соавторстве с Эндрю Ваттом (Post Malone). Оба сингла ознаменовали начало нового старта в музыкальной карьере Джейка с момента подписания контракта с RCA Records, наряду с его треками и короткометражными фильмами «Rabbit Hole» и «Saviours of the City», выпущенными в прошлом году. "All I Need" получил поддержку от Radio X и Radio 1, где он был добавлен в список A. Джейк также исполнил песню Грэма Нортона на BBC1. 27-летний Джейк Багг, имеющий 4 альбома и множество хит-синглов, обладает не только молодостью, но и закаленными знаниями, которые он сочетает с освежающим чувством юмора. Его непринужденная смелость и поразительный, но беззаботный имидж позволили ему объединить свою музыку и стиль, сотрудничая с такими компаниями, как Saint Laurent и Burberry. Новый альбом "Saturday Night, Sunday Morning" выйдет 20 августа, и по словам Джейка, это было «самое веселое, что ему когда-либо приходилось записывать». В трек-лист войдут предыдущие синглы "All I Need" и "Kiss Like The Sun", а также новый сингл, который выйдет в следующем месяце.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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