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John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка

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John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка - фото 1
John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка - фото 2
John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Eliot Gardiner
Альбом (сингл)
Come Ye Sons Of Arts
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка - фото 1
  • John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка - фото 2
  • John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647519
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John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка
2 060 руб.
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Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296685040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Eliot Gardiner
Альбом (сингл)
Come Ye Sons Of Arts
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Come Ye Sons of Art, Z. 323 “Ode for Queen Mary's Birthday” (1694) No. 1, Symphony, No. 2, Aria and Chorus: “Come Ye Sons of Art Away”, No. 3, Duet: “Sound the Trumpet”, No. 4, Chorus: “Come Ye Sons of Art Away”, No. 5, Ritornello: “Strike the Viol”, No. 6, Aria and Chorus: “The Day That Such a Blessing Gave”, No. 7, Aria: “Bid the Virtues”, No. 8, Aria: “These Are the Sacred Charms”, No. 9, Duet and Chorus: “See Nature Rejoicing”, Music for the Funeral of Queen Mary (1695 ) March, Man that is b
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле альбома PURCELL: MUSIC FOR THE QUEEN MARY знаменитого британского дирижера Джона Элиота Гардинера. Мишель Гарсен, известный художественный руководитель Erato с 1953 года, был первым, кто предложил сэру Джону Элиоту Гардинеру пространство для самовыражения. Они начали период плодотворного сотрудничества в 1975 году и вместе записали первый альбом в феврале 1976 года. Посвященный Генри Перселлу и озаглавленный «Music for Queen Mary», сегодня этот альбом считается легендарным. На этой записи Гардинер демонстрирует ослепительную тонкость баланса и легкость прикосновения. Легендарная пластинка наконец-то будет переиздана на 180-граммовом виниле!. Гардинер — один из самых популярных дирижеров в репертуаре барокко, и переиздание этого LP на виниле также является данью уважения его выдающейся артистической и звукозаписывающей карьере.

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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296685040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Eliot Gardiner
Альбом (сингл)
Come Ye Sons Of Arts
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Come Ye Sons of Art, Z. 323 “Ode for Queen Mary's Birthday” (1694) No. 1, Symphony, No. 2, Aria and Chorus: “Come Ye Sons of Art Away”, No. 3, Duet: “Sound the Trumpet”, No. 4, Chorus: “Come Ye Sons of Art Away”, No. 5, Ritornello: “Strike the Viol”, No. 6, Aria and Chorus: “The Day That Such a Blessing Gave”, No. 7, Aria: “Bid the Virtues”, No. 8, Aria: “These Are the Sacred Charms”, No. 9, Duet and Chorus: “See Nature Rejoicing”, Music for the Funeral of Queen Mary (1695 ) March, Man that is b
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле альбома PURCELL: MUSIC FOR THE QUEEN MARY знаменитого британского дирижера Джона Элиота Гардинера. Мишель Гарсен, известный художественный руководитель Erato с 1953 года, был первым, кто предложил сэру Джону Элиоту Гардинеру пространство для самовыражения. Они начали период плодотворного сотрудничества в 1975 году и вместе записали первый альбом в феврале 1976 года. Посвященный Генри Перселлу и озаглавленный «Music for Queen Mary», сегодня этот альбом считается легендарным. На этой записи Гардинер демонстрирует ослепительную тонкость баланса и легкость прикосновения. Легендарная пластинка наконец-то будет переиздана на 180-граммовом виниле!. Гардинер — один из самых популярных дирижеров в репертуаре барокко, и переиздание этого LP на виниле также является данью уважения его выдающейся артистической и звукозаписывающей карьере.
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John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка - стоимость товара 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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