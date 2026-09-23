Top.Mail.Ru
Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 1
Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 2
Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 3
Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 4
Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
This Is This
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 1
  • Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 2
  • Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 3
  • Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 4
  • Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678644283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
This Is This
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Primetime, This Is The End, Deadline, Scratch, Oxygen Swimming, Just What You Want, Seagulls, Shake That Ass, Shout
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка

Американская альтернативная рок-группа Grouplove выпускает свой пятый студийный альбом This Is This. После номинированного на GRAMMY альбома "Healer", "This Is This" был спродюсирован Grouplove и их соавтором Рикардо Акасусо - с дополнительными песнями, спродюсированными Дэйвом Сайтеком (TV On The Radio, Yeah Yeah Yeahs, Weezer) и лауреатом премии Грэмми, продюсером Malay (Frank Ocean, Lorde). Альбом был написан и записан во время глобальной пандемии, подпитываемой всеми потрясениями и невзгодами прошлого года. Запись этого альбома оказалась одновременно катарсической и мощной креативной для Grouplove, когда пять друзей наконец избавились от беспокойства, печали и разочарования, которые им пришлось пережить. Grouplove - это Ханна Хупер, Кристиан Цуккони, Эндрю Вессен, Дэниел Глисон и Бенджамин Хомола. Они провели большую часть своей жизни, с момента создания группы, на гастролях, которые включали всемирные хэдлайн-туры, бесчисленные выступления на фестивалях и совместные выступление с такими единомышленниками, как Imagine Dragons, Young the Giant, Foster the People, и Florence and the Machine.

Отзывы о товаре Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678644283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
This Is This
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Primetime, This Is The End, Deadline, Scratch, Oxygen Swimming, Just What You Want, Seagulls, Shake That Ass, Shout
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Американская альтернативная рок-группа Grouplove выпускает свой пятый студийный альбом This Is This. После номинированного на GRAMMY альбома "Healer", "This Is This" был спродюсирован Grouplove и их соавтором Рикардо Акасусо - с дополнительными песнями, спродюсированными Дэйвом Сайтеком (TV On The Radio, Yeah Yeah Yeahs, Weezer) и лауреатом премии Грэмми, продюсером Malay (Frank Ocean, Lorde). Альбом был написан и записан во время глобальной пандемии, подпитываемой всеми потрясениями и невзгодами прошлого года. Запись этого альбома оказалась одновременно катарсической и мощной креативной для Grouplove, когда пять друзей наконец избавились от беспокойства, печали и разочарования, которые им пришлось пережить. Grouplove - это Ханна Хупер, Кристиан Цуккони, Эндрю Вессен, Дэниел Глисон и Бенджамин Хомола. Они провели большую часть своей жизни, с момента создания группы, на гастролях, которые включали всемирные хэдлайн-туры, бесчисленные выступления на фестивалях и совместные выступление с такими единомышленниками, как Imagine Dragons, Young the Giant, Foster the People, и Florence and the Machine.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка - стоимость товара 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...