Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) виниловая пластинка
Первым синглом альбома стал 'Orwellian' — классический для Manic Street Preachers трек, объединяющий проникновенный вокал с каскадной и чопорной мелодией. «Этот трек рассказывает о борьбе за смысл, о стирании контекста в де***ах и о преобладающем чувстве конфликта и сепарации, вызванного цифровыми платформами. Все это ведет к вечному состоянию культурной войны», — рассказали Manic Street Preachers. — «Как и многие другие песни на альбоме, Orwellian была написана на фортепиано Джеймсом Дином Брэдфилдом. В музыкальном плане она перекликается с ABBA, величественной игрой Алана Ранкина в Associates и песней Talk Talk "It's My Life" с гитарным соло Линдси Бакингема. На наш взгляд, это идеальное звуковое и лирическое вступление к "The Ultra Vivid Lament"». Одиннадцать треков "The Ultra Vivid Lament" идеально сочетают в себе самоанализ, тихую ярость и возвышенные, неотразимые мелодии. Эти элементы присутствуют во всех треках, начиная с открывающего эмбиентного гула "Snowing In Sapporo" и заканчивая галопирующим дуэтом "The Secret He Had Missed", представляющим собой диалог между валлийскими братом и сестрой Огастусом и Гвен Джон; через возвышенное созерцание "Diapause" к "Happy Bored Alone" — стоическому принятию желаемого за действительное. Manic Street Preachers — валлийская рок-группа, основанная в 1986 году под названием «Betty Blue» в небольшом шахтёрском городке Блэквуд на юге Уэльса. Начинали выступать как панк-группа, однако вскоре перешли к рок-музыке. Группа отличается политизированностью текстов песен и заявлений музыкантов — и является одним из важнейших культурных феноменов Великобритании на протяжении последних 35 лет.
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Достоинства:
Комментарий:
Пластинка просто огонь! Все очень понравилось. И цена, и упаковка, и сама музыка легендарной команды. Я доволен. Спасибо!
Отзывы о товаре Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка просто огонь! Все очень понравилось. И цена, и упаковка, и сама музыка легендарной команды. Я доволен. Спасибо!