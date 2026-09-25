Maria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Casta Diva
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 733703
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197003936]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Casta Diva
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Maria Callas–, Maria Callas, Cesare Valletti–
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) виниловая пластинка
Каллас исполняла Casta Diva с неповторимым вокалом и чёткой дикцией, что позволяло полностью раскрыть эмоциональную глубину произведения. Её исполнение отличалось не только технической безупречностью, но и глубоким пониманием драматургии образа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera, Цветной винил
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197003936]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Casta Diva
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Maria Callas–, Maria Callas, Cesare Valletti–
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Каллас исполняла Casta Diva с неповторимым вокалом и чёткой дикцией, что позволяло полностью раскрыть эмоциональную глубину произведения. Её исполнение отличалось не только технической безупречностью, но и глубоким пониманием драматургии образа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera, Цветной винил
Maria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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