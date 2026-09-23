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Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка

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Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка - фото 1
Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка - фото 2
Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Forenzics
Альбом (сингл)
Shades and Echoes
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка - фото 1
  • Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка - фото 2
  • Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647493
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197110375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Forenzics
Альбом (сингл)
Shades and Echoes
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Chances Are, Rules, Unlikely Friend, Abandoned, Premiere Fois, Shut The Door, Walking, Europe Speaks, Empty Nest, System Overload, Strange Stars
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка

Forenzics, новый захватывающий проект бывших участников новозеландской рок-группы Split Enz Эдди Рейнера и Тима Финна, анонсировали выход своего дебютного альбома "Shades and Echoes", релиз которого состоится 18 февраля. В центре проекта встречаются два артистических направления. Эдди и Тим пересматривали некоторые из своих любимых отрывков из малоизвестных произведений Split Enz, используя их в качестве вдохновения и основы для новых песен. Эта идея витала в голове у Тима много лет, фактически с 1976 года, когда Брайан Ино посетил сессию записи альбома Split Enz "Second Think" в Basing Street Studios в Лондоне, где в кресле продюсера сидел товарищ Ино по группе Roxy Music Фил Манзанера. Слушая отрывок из песни Enz «Walking Down A Road», Ино заявил, что «это был отличный бит, и [вы] должны просто развить его». Эта легкая провокация привела к тому, что более 40 лет спустя Тим предложил Эдди попробовать: написать новую песню вместо части одной из их старых. Немного похоже на то, как художник рисует один холст, чтобы создать другой. Эдди Рейнер отмечает: «После Enz, я хотел создать группу, играющую / записывающую джемы… я убежден в том, что на самом деле невозможно потерпеть неудачу в создании чего-то из ничего, учитывая дух готовности, энтузиазм, чтобы поверить в концепцию и процесс, и позитивное и оптимистичное отношение всех участников». В то же время Эдди разрабатывал инструментальный проект под названием «Double Life» с другими музыкантами Адрианом Стаки (гитары), Марком Деннисоном (саксофон, флейта и кларнет) и Патриком Кутце (барабаны, перкуссия). Эдди передал «застрявшие» инструментальные музыкальные заготовки «Double Life» Тиму, который, вдохновившись, погрузился в творческий поток сознания, создав блестящие оригинальные тексты и вокал, охватывающие широкий спектр тем и стилей. Сумма частей составляет альбом изобретательных, разнообразных и запоминающихся песен. Репертуар Forenzics, как картины на выставке, представляет собой альбом отдельных работ, которые вместе образуют захватывающее и связное целое. Это настоящий творческий отпуск в неизвестность искусства, намеченный двумя художниками на пике их творческих способностей.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197110375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Forenzics
Альбом (сингл)
Shades and Echoes
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Chances Are, Rules, Unlikely Friend, Abandoned, Premiere Fois, Shut The Door, Walking, Europe Speaks, Empty Nest, System Overload, Strange Stars
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Великобритания
Описание
Forenzics, новый захватывающий проект бывших участников новозеландской рок-группы Split Enz Эдди Рейнера и Тима Финна, анонсировали выход своего дебютного альбома "Shades and Echoes", релиз которого состоится 18 февраля. В центре проекта встречаются два артистических направления. Эдди и Тим пересматривали некоторые из своих любимых отрывков из малоизвестных произведений Split Enz, используя их в качестве вдохновения и основы для новых песен. Эта идея витала в голове у Тима много лет, фактически с 1976 года, когда Брайан Ино посетил сессию записи альбома Split Enz "Second Think" в Basing Street Studios в Лондоне, где в кресле продюсера сидел товарищ Ино по группе Roxy Music Фил Манзанера. Слушая отрывок из песни Enz «Walking Down A Road», Ино заявил, что «это был отличный бит, и [вы] должны просто развить его». Эта легкая провокация привела к тому, что более 40 лет спустя Тим предложил Эдди попробовать: написать новую песню вместо части одной из их старых. Немного похоже на то, как художник рисует один холст, чтобы создать другой. Эдди Рейнер отмечает: «После Enz, я хотел создать группу, играющую / записывающую джемы… я убежден в том, что на самом деле невозможно потерпеть неудачу в создании чего-то из ничего, учитывая дух готовности, энтузиазм, чтобы поверить в концепцию и процесс, и позитивное и оптимистичное отношение всех участников». В то же время Эдди разрабатывал инструментальный проект под названием «Double Life» с другими музыкантами Адрианом Стаки (гитары), Марком Деннисоном (саксофон, флейта и кларнет) и Патриком Кутце (барабаны, перкуссия). Эдди передал «застрявшие» инструментальные музыкальные заготовки «Double Life» Тиму, который, вдохновившись, погрузился в творческий поток сознания, создав блестящие оригинальные тексты и вокал, охватывающие широкий спектр тем и стилей. Сумма частей составляет альбом изобретательных, разнообразных и запоминающихся песен. Репертуар Forenzics, как картины на выставке, представляет собой альбом отдельных работ, которые вместе образуют захватывающее и связное целое. Это настоящий творческий отпуск в неизвестность искусства, намеченный двумя художниками на пике их творческих способностей.


Теги товара: Поп-музыка
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Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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