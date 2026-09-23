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Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка

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Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка - фото 1
Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка - фото 2
Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Briston Maroney
Альбом (сингл)
Sunflower
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка - фото 1
  • Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка - фото 2
  • Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Briston Maroney
Альбом (сингл)
Sunflower
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sinkin', Bottle Rocket, It's Still Cool If You Don't, Freeway, Deep Sea Diver, Why, Rollercoaster, Cinnamon, The Kids, Say My Name
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка

Дебютный полноформатный альбом американского инди-фолк исполнителя Бристона Марони. Продюсером грядущего альбома выступил Джон Конглтон (St. Vincent, Angel Olsen). Помимо него, Марони также написал песни при создании Sunflower в соавторстве с Энди Халлом из Manchester Orchestra и уважаемым автором песен Дэном Уилсоном (Леон Бриджес, Адель, The Chicks). Альбом, записанный в период с лета 2019 года по начало 2020 года в Лос-Анджелесе, стал кульминацией последнего десятилетия жизни 23-летнего юноши. Марони делится: «Примириться с полным пониманием того, кто я, черт возьми, было самым трудным, что мне когда-либо приходилось делать. Это также единственное, что позволило мне полностью испытать настоящую радость в моей жизни. Иногда эмоциональное восприятие, как у меня, мешает мне понять вещи логически, как это делают другие люди, без особых усилий. Это позволило мне увидеть столько красоты, а временами заставило меня чувствовать себя таким далеким от реальности». «Sunflower» - это моя попытка записать все те моменты, пугающие и безмятежные. Времена, когда я чувствовал связь с людьми и миром, времена, которые я любил, времена, когда я чувствовал отчаяние, времена, когда я был уверен, что никогда не пойму, и когда я был неправ. Я так благодарен за возможность позволить любому, кто прикоснется к этому альбому, слушать и знать, что я чертовски люблю жизнь, к во всех ее проявлениях. Я надеюсь, что альбом сможет стать другом для всех, кто чувствует то же самое!».

Отзывы о товаре Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Briston Maroney
Альбом (сингл)
Sunflower
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sinkin', Bottle Rocket, It's Still Cool If You Don't, Freeway, Deep Sea Diver, Why, Rollercoaster, Cinnamon, The Kids, Say My Name
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный полноформатный альбом американского инди-фолк исполнителя Бристона Марони. Продюсером грядущего альбома выступил Джон Конглтон (St. Vincent, Angel Olsen). Помимо него, Марони также написал песни при создании Sunflower в соавторстве с Энди Халлом из Manchester Orchestra и уважаемым автором песен Дэном Уилсоном (Леон Бриджес, Адель, The Chicks). Альбом, записанный в период с лета 2019 года по начало 2020 года в Лос-Анджелесе, стал кульминацией последнего десятилетия жизни 23-летнего юноши. Марони делится: «Примириться с полным пониманием того, кто я, черт возьми, было самым трудным, что мне когда-либо приходилось делать. Это также единственное, что позволило мне полностью испытать настоящую радость в моей жизни. Иногда эмоциональное восприятие, как у меня, мешает мне понять вещи логически, как это делают другие люди, без особых усилий. Это позволило мне увидеть столько красоты, а временами заставило меня чувствовать себя таким далеким от реальности». «Sunflower» - это моя попытка записать все те моменты, пугающие и безмятежные. Времена, когда я чувствовал связь с людьми и миром, времена, которые я любил, времена, когда я чувствовал отчаяние, времена, когда я был уверен, что никогда не пойму, и когда я был неправ. Я так благодарен за возможность позволить любому, кто прикоснется к этому альбому, слушать и знать, что я чертовски люблю жизнь, к во всех ее проявлениях. Я надеюсь, что альбом сможет стать другом для всех, кто чувствует то же самое!».
Самовывоз
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Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка – стоимость товара 2140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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