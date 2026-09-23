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Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка

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Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка - фото 1
Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SPIRIT ADRIFT
Альбом (сингл)
Forge Your Future
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка - фото 1
  • Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500923
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399072714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SPIRIT ADRIFT
Альбом (сингл)
Forge Your Future
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forge Your Future, Wake Up, Invisible Enemy, Etching, Forge Your Future, Wake Up, Invisible Enemy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка

Мини-альбом американской хэви-метал группы Spirit Adrift. SPIRIT ADRIFT, уже известная как одна из самых трудолюбивых групп, снова не останавливается на достигнутом и объявляет о выпуске своего нового трехтрекового EP «Forge Your Future». Продолжая совершенствовать свой фирменный стиль создания песен, группа сумела даже превзойти свой полюбившийся фанатам альбом-предшественник, Enlightened In Eternity, достигнув пика в подавляющем хэви-метал-гимне «Wake Up», который успешно убедил как устоявшихся фанатов, так и рядовых поклонников металла. Новый EP выйдет 27 августа лимитированным тиражом в формате LP + CD и будет включать гравировку на стороне B виниловой пластинки.

Отзывы о товаре Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399072714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SPIRIT ADRIFT
Альбом (сингл)
Forge Your Future
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forge Your Future, Wake Up, Invisible Enemy, Etching, Forge Your Future, Wake Up, Invisible Enemy
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Мини-альбом американской хэви-метал группы Spirit Adrift. SPIRIT ADRIFT, уже известная как одна из самых трудолюбивых групп, снова не останавливается на достигнутом и объявляет о выпуске своего нового трехтрекового EP «Forge Your Future». Продолжая совершенствовать свой фирменный стиль создания песен, группа сумела даже превзойти свой полюбившийся фанатам альбом-предшественник, Enlightened In Eternity, достигнув пика в подавляющем хэви-метал-гимне «Wake Up», который успешно убедил как устоявшихся фанатов, так и рядовых поклонников металла. Новый EP выйдет 27 августа лимитированным тиражом в формате LP + CD и будет включать гравировку на стороне B виниловой пластинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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