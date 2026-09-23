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Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка

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Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 1
Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 2
Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 3
Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 4
Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LITTLE MIX
Альбом (сингл)
Confetti
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 1
  • Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 2
  • Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 3
  • Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 4
  • Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398641218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LITTLE MIX
Альбом (сингл)
Confetti
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Break Up Song, Holiday, Sweet Melody, Confetti, Happiness, Not A Pop Song, Nothing But My Feelings, Gloves Up, A Mess (Happy 4 U), My Love Won't Let You Down, Rendezvous, If You Want My Love, Breathe
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка

Лимитированное издание на цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Мировые поп-суперзвезды Little Mix анонсировали тур «Confetti», масштабный концертный тур по аренам Великобритании и Ирландии на 2021 год. На шоу Little Mix исполнят песни из своего нового грядущего альбома «Confetti», который выйдет 6 ноября, такие как хиты 2020 года «Holiday»и «Break Up Song», а также некоторые из своих лучших хитов, включая «Touch», «Woman Like Me», «Black Magic» и «Shout Out To My Ex». 26 сентября Little Mix запускает на BBC One новый телесериал Little Mix The Search. В сериале, снятом ModestTV, группа будет создавать коллективы и становиться наставниками новой волны талантов. Певцы, попавшие в новые группы, будут жить вместе и получат доступ к ближайшему окружению Little Mix, которое внесло свой вклад в их феноменальный успех, включая креативных директоров, хореографов и тренеров по вокалу. Уникальный приз для группы-победителя будет заключаться в том, что они поддержат Little Mix на The Confetti Tour 2021. Перри Эдвардс, Джеси Нельсон, Ли-Энн Пиннок и Джейд Тирлуолл зарекомендовали себя как крупнейшая женская группа в мире - они продали более 50 миллионов пластинок по всему миру, собрали более 17 миллионов слушателей Spotify, получили более 3 миллиардов просмотров на YouTube и собрали 12 миллиардов стримов по всему миру. В 2019 году Little Mix выиграли свою вторую премию Brit Award - за лучшее британское видео на «Woman Like Me» и исполнили ту же песню вживую на церемонии. Они также получили две награды Global Awards в категории "Лучшая группа" и "Лучшая песня", а затем - 4-ю премию EMA в категории "Лучший исполнитель в Великобритании и Ирландии".

Отзывы о товаре Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398641218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LITTLE MIX
Альбом (сингл)
Confetti
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Break Up Song, Holiday, Sweet Melody, Confetti, Happiness, Not A Pop Song, Nothing But My Feelings, Gloves Up, A Mess (Happy 4 U), My Love Won't Let You Down, Rendezvous, If You Want My Love, Breathe
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание на цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Мировые поп-суперзвезды Little Mix анонсировали тур «Confetti», масштабный концертный тур по аренам Великобритании и Ирландии на 2021 год. На шоу Little Mix исполнят песни из своего нового грядущего альбома «Confetti», который выйдет 6 ноября, такие как хиты 2020 года «Holiday»и «Break Up Song», а также некоторые из своих лучших хитов, включая «Touch», «Woman Like Me», «Black Magic» и «Shout Out To My Ex». 26 сентября Little Mix запускает на BBC One новый телесериал Little Mix The Search. В сериале, снятом ModestTV, группа будет создавать коллективы и становиться наставниками новой волны талантов. Певцы, попавшие в новые группы, будут жить вместе и получат доступ к ближайшему окружению Little Mix, которое внесло свой вклад в их феноменальный успех, включая креативных директоров, хореографов и тренеров по вокалу. Уникальный приз для группы-победителя будет заключаться в том, что они поддержат Little Mix на The Confetti Tour 2021. Перри Эдвардс, Джеси Нельсон, Ли-Энн Пиннок и Джейд Тирлуолл зарекомендовали себя как крупнейшая женская группа в мире - они продали более 50 миллионов пластинок по всему миру, собрали более 17 миллионов слушателей Spotify, получили более 3 миллиардов просмотров на YouTube и собрали 12 миллиардов стримов по всему миру. В 2019 году Little Mix выиграли свою вторую премию Brit Award - за лучшее британское видео на «Woman Like Me» и исполнили ту же песню вживую на церемонии. Они также получили две награды Global Awards в категории "Лучшая группа" и "Лучшая песня", а затем - 4-ю премию EMA в категории "Лучший исполнитель в Великобритании и Ирландии".
Самовывоз
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Отзывы


Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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