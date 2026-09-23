Описание товара Little Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пластинка

Лимитированное издание на цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Мировые поп-суперзвезды Little Mix анонсировали тур «Confetti», масштабный концертный тур по аренам Великобритании и Ирландии на 2021 год. На шоу Little Mix исполнят песни из своего нового грядущего альбома «Confetti», который выйдет 6 ноября, такие как хиты 2020 года «Holiday»и «Break Up Song», а также некоторые из своих лучших хитов, включая «Touch», «Woman Like Me», «Black Magic» и «Shout Out To My Ex». 26 сентября Little Mix запускает на BBC One новый телесериал Little Mix The Search. В сериале, снятом ModestTV, группа будет создавать коллективы и становиться наставниками новой волны талантов. Певцы, попавшие в новые группы, будут жить вместе и получат доступ к ближайшему окружению Little Mix, которое внесло свой вклад в их феноменальный успех, включая креативных директоров, хореографов и тренеров по вокалу. Уникальный приз для группы-победителя будет заключаться в том, что они поддержат Little Mix на The Confetti Tour 2021. Перри Эдвардс, Джеси Нельсон, Ли-Энн Пиннок и Джейд Тирлуолл зарекомендовали себя как крупнейшая женская группа в мире - они продали более 50 миллионов пластинок по всему миру, собрали более 17 миллионов слушателей Spotify, получили более 3 миллиардов просмотров на YouTube и собрали 12 миллиардов стримов по всему миру. В 2019 году Little Mix выиграли свою вторую премию Brit Award - за лучшее британское видео на «Woman Like Me» и исполнили ту же песню вживую на церемонии. Они также получили две награды Global Awards в категории "Лучшая группа" и "Лучшая песня", а затем - 4-ю премию EMA в категории "Лучший исполнитель в Великобритании и Ирландии".