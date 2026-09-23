Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (coloured) (0194399458617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
The Majesty Demos
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
В наличии
Код товара: 647160
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399458617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
The Majesty Demos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Particle E. Motion (Instrumental), Another Won (Instrumental), The Saurus, Cry for Freedom, The School Song, YYZ 4:03, The Farandole, Two Far (Instrumental), Anti-Procrastination Song (Stormtroopers of Death), Your Majesty (Instrumental), Solar System Race Song, I'm About to Faint Song, Mosquitos In Harmony Song, John Thinks He's Randy Song, Mike Thinks He's Dee Dee Ramone Introducing a Song Song, John Thinks He's Yngwie Song, Gnos Sdrawkcab, Another Won, Your Majesty, A Vision, Two Far, Vital S
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Lost Not Forgotten Archives
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (coloured) (0194399458617) виниловая пластинка
Оригинальные демо-записи 1986 года выпущенные ранними Dream Theater. Включает коллекцию редких треков. Оригинальные демо-записи 1986 года выпущенные ранними Dream Theater под прежним названием Majesty. Контент ранее был доступен только на компакт-диске на лейбле Ytsejam Records, теперь с ремиксами и ремастерингом он впервые доступен на виниле в The Lost Not Forgotten Archives. "The Majesty Demos" представляет собой сборник редких треков и отражает культовую историю Dream Theater, когда они учились в Бостонском музыкальном колледже.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399458617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
The Majesty Demos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Particle E. Motion (Instrumental), Another Won (Instrumental), The Saurus, Cry for Freedom, The School Song, YYZ 4:03, The Farandole, Two Far (Instrumental), Anti-Procrastination Song (Stormtroopers of Death), Your Majesty (Instrumental), Solar System Race Song, I'm About to Faint Song, Mosquitos In Harmony Song, John Thinks He's Randy Song, Mike Thinks He's Dee Dee Ramone Introducing a Song Song, John Thinks He's Yngwie Song, Gnos Sdrawkcab, Another Won, Your Majesty, A Vision, Two Far, Vital S
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Lost Not Forgotten Archives
Страна производитель
США
Оригинальные демо-записи 1986 года выпущенные ранними Dream Theater. Включает коллекцию редких треков. Оригинальные демо-записи 1986 года выпущенные ранними Dream Theater под прежним названием Majesty. Контент ранее был доступен только на компакт-диске на лейбле Ytsejam Records, теперь с ремиксами и ремастерингом он впервые доступен на виниле в The Lost Not Forgotten Archives. "The Majesty Demos" представляет собой сборник редких треков и отражает культовую историю Dream Theater, когда они учились в Бостонском музыкальном колледже.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (coloured) (0194399458617) виниловая пластинка - купить по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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