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Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка

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Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка - фото 1
Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.06.2020
Исполнитель
SONGE
Альбом (сингл)
FLAVOURITE CALA
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка - фото 1
  • Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295297473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.06.2020
Исполнитель
SONGE
Альбом (сингл)
FLAVOURITE CALA
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка

Track List

A1Mon D?mon2:46
A2Winner (Feat. The Magician & Sofiane Pamart)2:43
A3Cayenne2:57
A4Bermudes2:48
A5Orly Tahiti3:59
A6Carol of The Bells3:36
A7Hologram1:17
B1Magic Hairdo3:57
B2Thanatonautes3:14
B3Cr?puscule des Dieux3:54
B4Soukounian (Feat. Ash Kidd)4:05
B5Roses3:33
B6Flavourite C?l?0:43

Отзывы о товаре Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295297473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.06.2020
Исполнитель
SONGE
Альбом (сингл)
FLAVOURITE CALA
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Mon D?mon2:46
A2Winner (Feat. The Magician & Sofiane Pamart)2:43
A3Cayenne2:57
A4Bermudes2:48
A5Orly Tahiti3:59
A6Carol of The Bells3:36
A7Hologram1:17
B1Magic Hairdo3:57
B2Thanatonautes3:14
B3Cr?puscule des Dieux3:54
B4Soukounian (Feat. Ash Kidd)4:05
B5Roses3:33
B6Flavourite C?l?0:43
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Songe - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка - стоимость товара 2220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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