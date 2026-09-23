So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
So Solid Crew
Альбом (сингл)
21 Seconds EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
В наличии
Код товара: 647343
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072159525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
So Solid Crew
Альбом (сингл)
21 Seconds EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
21 Seconds (Original Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 - Lamacq Live 2002), 21 Seconds (Dj Swiss & Dan Da Man Vocal Remix), 21 Seconds (12 Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 – Live Lounge 2001)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 21 Seconds (Original Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 - Lamacq Live 2002), 21 Seconds (Dj Swiss &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Dan Da Man Vocal Remix), 21 Seconds (12 Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 – Live Lounge 2001)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитJacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитThe Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) в...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитOST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) вин...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитSonge - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитFay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитBrett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (0190295156763) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитSynapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитThe Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитGrouplove - This Is This (coloured) (0075678643781) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитLittle Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитClaude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072159525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
So Solid Crew
Альбом (сингл)
21 Seconds EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
21 Seconds (Original Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 - Lamacq Live 2002), 21 Seconds (Dj Swiss & Dan Da Man Vocal Remix), 21 Seconds (12 Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 – Live Lounge 2001)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 21 Seconds (Original Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 - Lamacq Live 2002), 21 Seconds (Dj Swiss &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Dan Da Man Vocal Remix), 21 Seconds (12 Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 – Live Lounge 2001)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка - по цене 2330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка