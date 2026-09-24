Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка
Коллекция лучших хитов группы Smokie в сольном исполнении Криса Нормана. Крис Норман родился в 1950 году, а в середине 60-х годов он присоединяется к группе, которая позже станет известна как Smokie. Дебютный альбом коллектива вышел в начале 1975 года, но в первый тур в качестве хедлайнеров музыканты поехали только после выхода второго диска Changing All The Time. С выходом альбома Midnight Cafe и сингла Living Next Door to Alice группа стала звездами по всей Европе. Два последующих диска только укрепили этот статус. Первый сольный успех пришел к Норману после сингла Stumblin In 1978 года, который был записан совместно с Сюзи Кватро. Дебютный диск музыканта Rock Away Your Teardrops вышел в 1982 году, но из группы Крис ушел только в 1986. В том же году вышел его второй диск Some Hearts Are Diamonds, ставший хитом во многих странах Европы.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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