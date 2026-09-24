Top.Mail.Ru
Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка - фото 1
Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка - фото 2
Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Norman
Альбом (сингл)
The Best
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка - фото 1
  • Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка - фото 2
  • Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Norman
Альбом (сингл)
The Best
Трек-лист
Dont Play Your RocknRoll To Me, Heartaches, Into The Night, Living Next Door To Alice, Needles And Pins Follow Me, Midnight, Mexican Girl, Tomorrows Another Day, Hot Summer Night, If You Think To Know How To Love Me, Dont Lie To Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка

Коллекция лучших хитов группы Smokie в сольном исполнении Криса Нормана. Крис Норман родился в 1950 году, а в середине 60-х годов он присоединяется к группе, которая позже станет известна как Smokie. Дебютный альбом коллектива вышел в начале 1975 года, но в первый тур в качестве хедлайнеров музыканты поехали только после выхода второго диска Changing All The Time. С выходом альбома Midnight Cafe и сингла Living Next Door to Alice группа стала звездами по всей Европе. Два последующих диска только укрепили этот статус. Первый сольный успех пришел к Норману после сингла Stumblin In 1978 года, который был записан совместно с Сюзи Кватро. Дебютный диск музыканта Rock Away Your Teardrops вышел в 1982 году, но из группы Крис ушел только в 1986. В том же году вышел его второй диск Some Hearts Are Diamonds, ставший хитом во многих странах Европы.

Отзывы о товаре Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Norman
Альбом (сингл)
The Best
Трек-лист
Dont Play Your RocknRoll To Me, Heartaches, Into The Night, Living Next Door To Alice, Needles And Pins Follow Me, Midnight, Mexican Girl, Tomorrows Another Day, Hot Summer Night, If You Think To Know How To Love Me, Dont Lie To Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Коллекция лучших хитов группы Smokie в сольном исполнении Криса Нормана. Крис Норман родился в 1950 году, а в середине 60-х годов он присоединяется к группе, которая позже станет известна как Smokie. Дебютный альбом коллектива вышел в начале 1975 года, но в первый тур в качестве хедлайнеров музыканты поехали только после выхода второго диска Changing All The Time. С выходом альбома Midnight Cafe и сингла Living Next Door to Alice группа стала звездами по всей Европе. Два последующих диска только укрепили этот статус. Первый сольный успех пришел к Норману после сингла Stumblin In 1978 года, который был записан совместно с Сюзи Кватро. Дебютный диск музыканта Rock Away Your Teardrops вышел в 1982 году, но из группы Крис ушел только в 1986. В том же году вышел его второй диск Some Hearts Are Diamonds, ставший хитом во многих странах Европы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Norman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка - по цене 2240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...