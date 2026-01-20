Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка
Новый виниловый сборник хитов немецкого певца Fancy, исполняющего песни в стилях итало-диско и евродиско. По музыкальным меркам звезда Fancy взошла на небосклон довольно поздно: в 1984 году в возрасте 38 лет Манфред Алоиз Зегит выпускает Slice Me Nice, имевшую оглушительный успех. После этого Fancy выпускает целую очередь породистых поп-хитов. Chinese Eyes, Bolero, Lady Of Ice, Colder Than Ice, Get Lost Tonight, Flames Of Love - вот лишь некоторые треки, вознесшие Fancy на музыкальный Олимп. Также Fancy известен как ремикс-артист (например, его перу принадлежит идеальная переработка Mind Is The Magic Майкла Джексона). На его счету - бессчетное число попаданий в первую десятку чартов Европы, звание рекордсмена книги Гиннесса (2016 год: музыкальное выступление на самой большой высоте - планка, покорившаяся Fancy в 70 лет) и плодотворная работа с большим числом благотворительных организаций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка кривовата! Винил тихий. Звук качественный. Внутренний конверт с антистатиком. В остальном норм...
Достоинства:
Комментарий:
Конверт, винил качественно. Запись низкий уровень, высокие частоты гуляют, плохая копия с оригинала! За такие деньги пойдёт, не переплачивайте!
Достоинства:
Комментарий:
Всем любителям пластокрутов рекомендую к покупке качество диска и упаковки на высоте
Достоинства:
Комментарий:
качество записи, доставка , упаковка все на отлично. подборка песен не лучшая (на мой взгляд) а в остальном на 5 звёзд.
Отзывы о товаре Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка кривовата! Винил тихий. Звук качественный. Внутренний конверт с антистатиком. В остальном норм...
Достоинства:
Комментарий:
Конверт, винил качественно. Запись низкий уровень, высокие частоты гуляют, плохая копия с оригинала! За такие деньги пойдёт, не переплачивайте!
Достоинства:
Комментарий:
Всем любителям пластокрутов рекомендую к покупке качество диска и упаковки на высоте
Достоинства:
Комментарий:
качество записи, доставка , упаковка все на отлично. подборка песен не лучшая (на мой взгляд) а в остальном на 5 звёзд.