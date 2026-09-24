Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль)
Альбом (сингл)
Без Дураков
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 706471
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2 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль)
Альбом (сингл)
Без Дураков
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Песня одноглазого пирата, Ордер на арест, Джеймс Бонд, Дефолт, Харлей Дэвидсон Уборщица из Газпрома, Хруст, Разведка боем, Большой барьерный риф, Термоядерный ответ, Сувениры, Эхо Москвы
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка
Альбом включает в себя двенадцать полноценных треков - абсолютно новых авторских песен, не исполнявшихся ранее. По словам Фёдора Чистякова - запись этого альбома напоминает запись первого альбома группы Ноль, только на принципиально новом техническом творческом и профессиональном уровне. Некоторые песни с этого альбома уже, что называется прозвучали. Так, например, песни Дефолт и Песня Одноглазого Пирата, опубликованные в начале года на цифровом сингле, собрали очень хорошую критику. А песня Эхо Москвы стала рекордсменом прослушиваний после презентации на одноименном радио. Другим же песням еще только предстоит прозвучать, еще только предстоит быть услышанными. В том числе – вами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль)
Альбом (сингл)
Без Дураков
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Песня одноглазого пирата, Ордер на арест, Джеймс Бонд, Дефолт, Харлей Дэвидсон Уборщица из Газпрома, Хруст, Разведка боем, Большой барьерный риф, Термоядерный ответ, Сувениры, Эхо Москвы
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом включает в себя двенадцать полноценных треков - абсолютно новых авторских песен, не исполнявшихся ранее. По словам Фёдора Чистякова - запись этого альбома напоминает запись первого альбома группы Ноль, только на принципиально новом техническом творческом и профессиональном уровне. Некоторые песни с этого альбома уже, что называется прозвучали. Так, например, песни Дефолт и Песня Одноглазого Пирата, опубликованные в начале года на цифровом сингле, собрали очень хорошую критику. А песня Эхо Москвы стала рекордсменом прослушиваний после презентации на одноименном радио. Другим же песням еще только предстоит прозвучать, еще только предстоит быть услышанными. В том числе – вами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка – стоимость товара 2240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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