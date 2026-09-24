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Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка

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Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - фото 1
Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - фото 2
Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - фото 3
Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж И Разные Люди
Альбом (сингл)
Буги-Харьков
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718432
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж И Разные Люди
Альбом (сингл)
Буги-Харьков
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Буги "Харьков", Я Не Хочу, Хочу Чаю, Дорогуша, Глазами И Душой, Моя Перестройка, Мама, Куры - Гуси, В Старинном Городе, Мне Не Хватает Свободы, Предпоследняя Политика, Ассоль
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка

Буги-Харьков — студийный альбом Сергея Чигракова, записанный с участием музыкантов группы «Разные люди» в 1991 году.

Отзывы о товаре Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж И Разные Люди
Альбом (сингл)
Буги-Харьков
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Буги "Харьков", Я Не Хочу, Хочу Чаю, Дорогуша, Глазами И Душой, Моя Перестройка, Мама, Куры - Гуси, В Старинном Городе, Мне Не Хватает Свободы, Предпоследняя Политика, Ассоль
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Буги-Харьков — студийный альбом Сергея Чигракова, записанный с участием музыкантов группы «Разные люди» в 1991 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - стоимость товара 2240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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