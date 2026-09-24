Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж И Разные Люди
Альбом (сингл)
Буги-Харьков
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 718432
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж И Разные Люди
Альбом (сингл)
Буги-Харьков
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Буги "Харьков", Я Не Хочу, Хочу Чаю, Дорогуша, Глазами И Душой, Моя Перестройка, Мама, Куры - Гуси, В Старинном Городе, Мне Не Хватает Свободы, Предпоследняя Политика, Ассоль
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка
Буги-Харьков — студийный альбом Сергея Чигракова, записанный с участием музыкантов группы «Разные люди» в 1991 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитJamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) винило...
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитJacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитThe Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) в...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитOST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) вин...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитSonge - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитFay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитBrett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (0190295156763) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитSynapson - Global Musique (0190295112875) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитThe Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитClaude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж И Разные Люди
Альбом (сингл)
Буги-Харьков
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Буги "Харьков", Я Не Хочу, Хочу Чаю, Дорогуша, Глазами И Душой, Моя Перестройка, Мама, Куры - Гуси, В Старинном Городе, Мне Не Хватает Свободы, Предпоследняя Политика, Ассоль
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Буги-Харьков — студийный альбом Сергея Чигракова, записанный с участием музыкантов группы «Разные люди» в 1991 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка - стоимость товара 2240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пластинка