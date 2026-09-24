Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Юнона и Авось: Избранное
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 698847
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Юнона и Авось: Избранное
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Пролог, Романс Офицеров, «Душой Я Бешено Устал», Молитва Первая, Молитва Вторая Ария Девы, «Авось!», «Белый Шиповник», «Ангел, Стань Человеком», «Я Тебя Никогда Не Забуду», Хор «Воздайте Господу». «Я Умираю От Простой Хворобы…», 35 Лет Ожидания, Реплика Человека От Театра, Аллилуйя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка
Издание содержит лучшие песни и музыкальные композиции из записи юбилейной версии легендарной рок-оперы Юнона и Авось 2004 года. «Юнона и Авось» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, в репертуар которого спектакль входит до сих пор.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Юнона и Авось: Избранное
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Пролог, Романс Офицеров, «Душой Я Бешено Устал», Молитва Первая, Молитва Вторая Ария Девы, «Авось!», «Белый Шиповник», «Ангел, Стань Человеком», «Я Тебя Никогда Не Забуду», Хор «Воздайте Господу». «Я Умираю От Простой Хворобы…», 35 Лет Ожидания, Реплика Человека От Театра, Аллилуйя
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Издание содержит лучшие песни и музыкальные композиции из записи юбилейной версии легендарной рок-оперы Юнона и Авось 2004 года. «Юнона и Авось» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, в репертуар которого спектакль входит до сих пор.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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