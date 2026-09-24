Baccara - I Belong To Your Heart (Gold) (4680068802660) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Baccara
Альбом (сингл)
I Belong To Your Heart
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 696009
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Baccara
Альбом (сингл)
I Belong To Your Heart
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Belong To Your Heart, А2 Super Sexy Baby, I Will Follow You, I Love You Moscow, You Are My Angel All Your Love, Conquer Any Distance, Gimme Your Love, Me, Secret Of Love, Fantasy Boy 2017, My Funky Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Baccara - I Belong To Your Heart (Gold) (4680068802660) виниловая пластинка
Номерной альбом группы Baccara ‘17 “I Belong To Your Heart”.. Исполнитель: Baccara. Испанская женская поп-группа, наиболее популярная в конце 1970-х - начале 1980-х годов. В мире известна благодаря хитам «Yes Sir, I Can Boogie», «Cara Mia», «Sorry I’m A Lady». Группа названа в честь сорта розы, которая и служит логотипом коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Baccara
Альбом (сингл)
I Belong To Your Heart
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Belong To Your Heart, А2 Super Sexy Baby, I Will Follow You, I Love You Moscow, You Are My Angel All Your Love, Conquer Any Distance, Gimme Your Love, Me, Secret Of Love, Fantasy Boy 2017, My Funky Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Номерной альбом группы Baccara ‘17 “I Belong To Your Heart”.. Исполнитель: Baccara. Испанская женская поп-группа, наиболее популярная в конце 1970-х - начале 1980-х годов. В мире известна благодаря хитам «Yes Sir, I Can Boogie», «Cara Mia», «Sorry I’m A Lady». Группа названа в честь сорта розы, которая и служит логотипом коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Baccara - I Belong To Your Heart (Gold) (4680068802660) виниловая пластинка - по цене 2240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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