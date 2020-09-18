Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Derek Sherinian
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
В наличии
Код товара: 388111
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Derek Sherinian
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Phoenix
|A2
|Empyrean Sky
|A3
|Clouds Of Ganymede
|A4
|Dragonfly
|B1
|Temple Of Helios
|B2
|Them Changes
|B3
|Octopus Pedigree
|B4
|Pesadelo
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Derek Sherinian
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Phoenix
|A2
|Empyrean Sky
|A3
|Clouds Of Ganymede
|A4
|Dragonfly
|B1
|Temple Of Helios
|B2
|Them Changes
|B3
|Octopus Pedigree
|B4
|Pesadelo
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Теги товара: Progressive Rock
Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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