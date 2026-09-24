Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка
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Описание товара Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом лучших песен из репертуара Александра Вертинского в исполнении Бориса Гребенщикова, вышедший впервые в 1994 году. Переиздание 2022 года на прозрачном виниле в разворотном конверте. Борис Борисович Гребенщиков (известен также под именем БГ) - российский музыкант, певец, автор-исполнитель. В первую очередь известен как основатель и бессменный лидер рок-группы Аквариум. Первый сольный альбом выпустил вместе с Майком Науменко в 1978 году. В 1989 году выпустил сольный альбом "Radio Silence" с песнями на английском языке, который попал в хит-парад Billboard 200. В основном записывает альбомы на русском, среди которых особое место занимают альбомы кавер-версий исполнителей прошлого - Александра Вертинского, Булата Окуджавы. Работал с такими известными российскими и зарубежными музыкантами, как Сергей Курёхин, Джанна Стингрей, Виктор Цой, Дэйв Стюарт (Eurythmics) и другими. Является автором серии книг по истории музыки "Аэростат" и ведущим одноимённой передачи на российском радио.
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