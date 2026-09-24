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Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка

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Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Песни Александра Вертинского
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718345
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Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Песни Александра Вертинского
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Пёс Дуглас, Ваши пальцы пахнут ладаном, Полукровка, Nuit De Noel, Jamais (Попугай Флобер), Без женщин, За кулисами, Ты успокой меня, Матросы, О всех усталых, Минута на пути, Китайская акварель, Пани Ирэна, То, что я должен сказать
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом лучших песен из репертуара Александра Вертинского в исполнении Бориса Гребенщикова, вышедший впервые в 1994 году. Переиздание 2022 года на прозрачном виниле в разворотном конверте. Борис Борисович Гребенщиков (известен также под именем БГ) - российский музыкант, певец, автор-исполнитель. В первую очередь известен как основатель и бессменный лидер рок-группы Аквариум. Первый сольный альбом выпустил вместе с Майком Науменко в 1978 году. В 1989 году выпустил сольный альбом "Radio Silence" с песнями на английском языке, который попал в хит-парад Billboard 200. В основном записывает альбомы на русском, среди которых особое место занимают альбомы кавер-версий исполнителей прошлого - Александра Вертинского, Булата Окуджавы. Работал с такими известными российскими и зарубежными музыкантами, как Сергей Курёхин, Джанна Стингрей, Виктор Цой, Дэйв Стюарт (Eurythmics) и другими. Является автором серии книг по истории музыки "Аэростат" и ведущим одноимённой передачи на российском радио.

Отзывы о товаре Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Песни Александра Вертинского
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Пёс Дуглас, Ваши пальцы пахнут ладаном, Полукровка, Nuit De Noel, Jamais (Попугай Флобер), Без женщин, За кулисами, Ты успокой меня, Матросы, О всех усталых, Минута на пути, Китайская акварель, Пани Ирэна, То, что я должен сказать
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом лучших песен из репертуара Александра Вертинского в исполнении Бориса Гребенщикова, вышедший впервые в 1994 году. Переиздание 2022 года на прозрачном виниле в разворотном конверте. Борис Борисович Гребенщиков (известен также под именем БГ) - российский музыкант, певец, автор-исполнитель. В первую очередь известен как основатель и бессменный лидер рок-группы Аквариум. Первый сольный альбом выпустил вместе с Майком Науменко в 1978 году. В 1989 году выпустил сольный альбом "Radio Silence" с песнями на английском языке, который попал в хит-парад Billboard 200. В основном записывает альбомы на русском, среди которых особое место занимают альбомы кавер-версий исполнителей прошлого - Александра Вертинского, Булата Окуджавы. Работал с такими известными российскими и зарубежными музыкантами, как Сергей Курёхин, Джанна Стингрей, Виктор Цой, Дэйв Стюарт (Eurythmics) и другими. Является автором серии книг по истории музыки "Аэростат" и ведущим одноимённой передачи на российском радио.
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Отзывы


Аквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey Vinyl) Lp (4680068801557) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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