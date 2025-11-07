Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка
Этот цикл песен принадлежит к раннему периоду творчества артиста, когда в начале 20-х годов молодой Вертинский появился на маленькой московской эстраде в театре у Арцыбушевой в костюме Пьеро, с трагической маской на лице и запел свои маленькие песенки-ариетки, или, как он их сам называл, "печальные песенки Пьеро". Он пел о любви, грустил о нежности и, казалось, хотел предостеречь людей от всего грубого, уродливого, страшного во времена, когда уже трещали устои российской державы. И только теперь мы знаем, что Александр Вертинский последним в России пропел песни, в которых предсказал рассеяние русской интеллигенции по всему миру на долгие годы. Его голос колдовал, завораживал, будил смелые мечты и звал к неведомым берегам. Его голос, обладающий особыми нюансами выразительности, оттенками лирической грусти и неожиданного горького сарказма пел о России - утраченной, но единственной. Создатель совершенно уникального жанра, никогда до него ранее не бывшего на русской сцене, он сочетал в себе талант артиста, певца, поэта и композитора. Его поэзия, воспитанная на стихах А. Блока, А. Ахматовой, П. Антокольского, М. Цветаевой, Г. Иванова несла свой смысл, создавала неповторимый мир персонажей, вмещая в себя всю жизнь с её слезами и улыбками, трагедией и комедией, прозой и поэзией. Среди больших и малых троп русской поэзии у Александра Вертинского - своя тропа. ".Моё творчество родилось из любви к русскому языку, в котором я чувствую и пою не только каждое слово, но и каждую букву. Представьте себе, например, что я хотел бы написать музыку к фразе: "Жили - были старик со старухой у самого синяго моря". - говорил Вертинский. - Я написал бы её так, чтобы в ней ощущалась синева моря и нереальность сказки". Эту "нереальную сказочность" в песнях, Александр Николаевич чувствовал как никто. Высокая, сильная фигура певца во фраке, с белым пластроном, с белым цветком в петлице - строгий и изысканный, он стоял перед публикой России, Франции, Америки, Китая и других стран при неизменно аншлаговых залах. Человек-эпоха.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
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Теги товара: Шансон, Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка эта как старинная фотография, внезапно ожившая. Оформление изысканное, с лёгким налётом театрального декаданса: бледное лицо Пьеро, готическая типографика, холодная монохромность — всё в духе Вертинского. Звук — мягкий, плотный, с тем хрипловатым дыханием старых записей, которое не хочется “очищать”. Каждая песня звучит, как монолог с драматической паузой. От «Я сегодня смеюсь над собой» до «Баллады о короле» — всё выстроено в идеальную театральную дугу: страсть, ирония, боль, усталость. Это не просто винил, а предмет почти культовый. Хочется поставить его вечером, налить немного коньяка и смотреть, как игла медленно проходит по бороздкам, пока Вертинский произносит слова, от которых время перестаёт существовать. Отличное качество издания: запечатано, оформление без излишеств, звук чистый. Для тех, кто понимает, что в этих песнях — не просто любовь, а целая эпоха
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Заказ пришел быстро и отлично упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное коллекционное издание! Товар хорошо упакован ( коробка картон, пупырчатой плёнки) в новой упаковке селоффан. Товар советую!
Отзывы о товаре Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка эта как старинная фотография, внезапно ожившая. Оформление изысканное, с лёгким налётом театрального декаданса: бледное лицо Пьеро, готическая типографика, холодная монохромность — всё в духе Вертинского. Звук — мягкий, плотный, с тем хрипловатым дыханием старых записей, которое не хочется “очищать”. Каждая песня звучит, как монолог с драматической паузой. От «Я сегодня смеюсь над собой» до «Баллады о короле» — всё выстроено в идеальную театральную дугу: страсть, ирония, боль, усталость. Это не просто винил, а предмет почти культовый. Хочется поставить его вечером, налить немного коньяка и смотреть, как игла медленно проходит по бороздкам, пока Вертинский произносит слова, от которых время перестаёт существовать. Отличное качество издания: запечатано, оформление без излишеств, звук чистый. Для тех, кто понимает, что в этих песнях — не просто любовь, а целая эпоха
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Заказ пришел быстро и отлично упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное коллекционное издание! Товар хорошо упакован ( коробка картон, пупырчатой плёнки) в новой упаковке селоффан. Товар советую!