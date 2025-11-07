Описание товара Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка

Этот цикл песен принадлежит к раннему периоду творчества артиста, когда в начале 20-х годов молодой Вертинский появился на маленькой московской эстраде в театре у Арцыбушевой в костюме Пьеро, с трагической маской на лице и запел свои маленькие песенки-ариетки, или, как он их сам называл, "печальные песенки Пьеро". Он пел о любви, грустил о нежности и, казалось, хотел предостеречь людей от всего грубого, уродливого, страшного во времена, когда уже трещали устои российской державы. И только теперь мы знаем, что Александр Вертинский последним в России пропел песни, в которых предсказал рассеяние русской интеллигенции по всему миру на долгие годы. Его голос колдовал, завораживал, будил смелые мечты и звал к неведомым берегам. Его голос, обладающий особыми нюансами выразительности, оттенками лирической грусти и неожиданного горького сарказма пел о России - утраченной, но единственной. Создатель совершенно уникального жанра, никогда до него ранее не бывшего на русской сцене, он сочетал в себе талант артиста, певца, поэта и композитора. Его поэзия, воспитанная на стихах А. Блока, А. Ахматовой, П. Антокольского, М. Цветаевой, Г. Иванова несла свой смысл, создавала неповторимый мир персонажей, вмещая в себя всю жизнь с её слезами и улыбками, трагедией и комедией, прозой и поэзией. Среди больших и малых троп русской поэзии у Александра Вертинского - своя тропа. ".Моё творчество родилось из любви к русскому языку, в котором я чувствую и пою не только каждое слово, но и каждую букву. Представьте себе, например, что я хотел бы написать музыку к фразе: "Жили - были старик со старухой у самого синяго моря". - говорил Вертинский. - Я написал бы её так, чтобы в ней ощущалась синева моря и нереальность сказки". Эту "нереальную сказочность" в песнях, Александр Николаевич чувствовал как никто. Высокая, сильная фигура певца во фраке, с белым пластроном, с белым цветком в петлице - строгий и изысканный, он стоял перед публикой России, Франции, Америки, Китая и других стран при неизменно аншлаговых залах. Человек-эпоха.