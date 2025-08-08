Вертинский Александр - Легенда Века (4640004136952) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Вертинский Александр
Альбом (сингл)
Легенда Века
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
В наличии
Код товара: 696038
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Вертинский Александр
Альбом (сингл)
Легенда Века
Жанр
Шансон
Трек-лист
Танго Магнолия, Снился мне сад, Дорогой длинною, Молись, кунак, Каторжная, Минута на пути, Желтый ангел, Снежная колыбельная, Маленький креольчик, Джони, Марлен, Полукровка, В синем и далеком океане, Поздняя встреча, Ты успокой меня, В голубой далекой спаленке, Дым без огня, Классические розы
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Вертинский Александр - Легенда Века (4640004136952) виниловая пластинка
Ранее не издававшиеся песни в исполнении Александра Вертинского на виниле. Стильно оформленный диск содержит 18 песен в исполнении великого русского певца, а его название "Легенда века" - отнюдь не преувеличение.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Вертинский Александр
Альбом (сингл)
Легенда Века
Жанр
Шансон
Трек-лист
Танго Магнолия, Снился мне сад, Дорогой длинною, Молись, кунак, Каторжная, Минута на пути, Желтый ангел, Снежная колыбельная, Маленький креольчик, Джони, Марлен, Полукровка, В синем и далеком океане, Поздняя встреча, Ты успокой меня, В голубой далекой спаленке, Дым без огня, Классические розы
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Ранее не издававшиеся песни в исполнении Александра Вертинского на виниле. Стильно оформленный диск содержит 18 песен в исполнении великого русского певца, а его название "Легенда века" - отнюдь не преувеличение.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю Анастасию Александровну за проделанный труд. Прекрасная подборка,хорошее качество записи. по исполнению,ласина на пластинке.
Купить Вертинский Александр - Легенда Века (4640004136952) виниловая пластинка - по цене 2350 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вертинский Александр - Легенда Века (4640004136952) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю Анастасию Александровну за проделанный труд. Прекрасная подборка,хорошее качество записи. по исполнению,ласина на пластинке.