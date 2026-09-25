Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка
Муслим Магомаев – легендарный советский, азербайджанский и российский артист, чьё имя стало синонимом эстрадного и оперного искусства. Обладая уникальным баритоном, он также проявил себя как талантливый композитор и киноактёр. Звание Народного артиста СССР (1973) лишь подтвердило его всенародную любовь. Его слава простиралась далеко за пределы Советского Союза, охватывая страны Восточной Европы и Центральной Азии. Путь к вершинам начался в Баку, где пятнадцатилетний Муслим, вопреки опасениям родителей о сохранности голоса, тайно выступил в Доме культуры бакинских моряков. Уверенный в силе своего уже сформировавшегося голоса, он сделал первый шаг к своей судьбе. Профессиональная карьера стартовала в 1961 году в Ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. Уже в 1962 году он покорил сердца слушателей на VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки, исполнив пронзительный «Бухенвальдский набат». Всесоюзная слава обрушилась на него после триумфального выступления 26 марта 1963 года на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в Кремлёвском дворце съездов. А уже 10 ноября того же года состоялся его первый сольный концерт в престижном Концертном зале имени П. Чайковского. Международное признание не заставило себя ждать: в 1969 году он завоевал I премию на фестивале в Сопоте, а в Каннах, на Международном фестивале грамзаписи и музыкальных изданий (MIDEM) в 1969 и 1970 годах, был удостоен «Золотого диска» за многомиллионные тиражи своих пластинок. В 1960-е и 1970-е годы Магомаев был настоящей звездой масштаба страны. Его концерты собирали многотысячные стадионы, гастроли охватывали весь Советский Союз, а выступления на телевидении были частыми и долгожданными. Пластинки с его песнями раскупались мгновенно. Он также успешно гастролировал за рубежом, покоряя публику Франции, Болгарии, ГДР, Польши, Финляндии, Канады, Ирана и других стран. В качестве ведущего он украсил программы «Песня-80» и «Песня-81».
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Теги товара: Эстрада
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Теги товара: Эстрада
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