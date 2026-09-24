Описание товара Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка

"Музыка к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» была написана мной без всяких усилий. Просто режиссер и мой Друг Игорь Масленников во время съемок постоянно звонил мне из Ленинграда в Москву и напоминал, что пора писать музыку. Когда он позвонил в третий раз, то, чтобы не сердить его, я взял телефон на длинном шнуре, поставил его поближе к роялю и заиграл первое, что пришло мне в голову. Так появилась знаменитая увертюра к первому фильму из серии про Шерлока Холмса. Но, впрочем, когда Пикассо обвинили в том, что одну из своих картин он написал за 15 минут, он сказал «Я писал ее 15 минут и всю жизнь.» То же мог бы сказать и я, потому что с детства люблю рассказы Конан Доила, а эта музыка родилась во мне давно и просто ждала своего часа, чтобы зазвучать. Говорят, что это стилизация в английском стиле. Я же думаю, что это мечта о прекрасной романтической Англии, родившаяся в России." Владимир Дашкевич