Fancy - The Best Of (coloured) (0190758622910) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Fancy, The Best Of
Альбом (сингл)
30 Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184877
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758622910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Fancy, The Best Of
Альбом (сингл)
30 Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Flames Of Love, Slice Me Nice, Bolero, Fools Cry, D.I.S.C.O. (Lust For Life), Everlasting Dance, When Guardian Angels Cry, Chinese Eyes, Lady Of Ice, Running Man, Try My Love Again, When Fancy Is Crying
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fancy - The Best Of (coloured) (0190758622910) виниловая пластинка
Track List
|A-1
|Flames Of Love
|A-2
|Slice Me Nice
|A-3
|Bolero
|A-4
|Fools Cry
|A-5
|D.I.S.C.O. (Lust For Life)
|A-6
|Everlasting Dance
|B-1
|When Guardian Angels Cry
|B-2
|Chinese Eyes
|B-3
|Lady Of Ice
|B-4
|Running Man
|B-5
|Try My Love Again
|B-6
|When Fancy Is Crying
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758622910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Fancy, The Best Of
Альбом (сингл)
30 Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Flames Of Love, Slice Me Nice, Bolero, Fools Cry, D.I.S.C.O. (Lust For Life), Everlasting Dance, When Guardian Angels Cry, Chinese Eyes, Lady Of Ice, Running Man, Try My Love Again, When Fancy Is Crying
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A-1
|Flames Of Love
|A-2
|Slice Me Nice
|A-3
|Bolero
|A-4
|Fools Cry
|A-5
|D.I.S.C.O. (Lust For Life)
|A-6
|Everlasting Dance
|B-1
|When Guardian Angels Cry
|B-2
|Chinese Eyes
|B-3
|Lady Of Ice
|B-4
|Running Man
|B-5
|Try My Love Again
|B-6
|When Fancy Is Crying
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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