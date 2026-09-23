Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
The Legend
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 642776
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2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0194111012240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
The Legend
Жанр
Диско
Трек-лист
Heartbreaker, I Don't Wanna Lose You, Bad Girls, My Chery, All Your Love, Manitu, ABCD, Radiorama Sing "The Beatles", Hey Jude, Get Back, Back In The USSR, I Want To Hold Your Hand, Obladi Oblada, I Saw Her Standing There, Hello Goodbye, Yesterday, Fire, Bye Bye Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreaker, I Don't Wanna Lose You, Bad Girls, My Chery, All Your Love, Manitu, ABCD, Radiorama Sing "The Beatles", Hey Jude, Get Back, Back In The USSR, I Want To Hold Your Hand, Obladi Oblada, I Saw Her Standing There, Hello Goodbye, Yesterday, Fire, Bye Bye Baby
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0194111012240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
The Legend
Жанр
Диско
Трек-лист
Heartbreaker, I Don't Wanna Lose You, Bad Girls, My Chery, All Your Love, Manitu, ABCD, Radiorama Sing "The Beatles", Hey Jude, Get Back, Back In The USSR, I Want To Hold Your Hand, Obladi Oblada, I Saw Her Standing There, Hello Goodbye, Yesterday, Fire, Bye Bye Baby
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreaker, I Don't Wanna Lose You, Bad Girls, My Chery, All Your Love, Manitu, ABCD, Radiorama Sing "The Beatles", Hey Jude, Get Back, Back In The USSR, I Want To Hold Your Hand, Obladi Oblada, I Saw Her Standing There, Hello Goodbye, Yesterday, Fire, Bye Bye Baby
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Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка - по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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