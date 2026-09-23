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Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка

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Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 1
Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 2
Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 3
Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 4
Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Poly Styrene
Альбом (сингл)
Translucence
Жанр
Регги, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 1
  • Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 2
  • Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 3
  • Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 4
  • Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295082819]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Poly Styrene
Альбом (сингл)
Translucence
Жанр
Регги, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка

Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295082819]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Poly Styrene
Альбом (сингл)
Translucence
Жанр
Регги, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Poly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка - по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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