Top.Mail.Ru
Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 1
Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 2
Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 3
Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 4
Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Astor Piazzolla
Альбом (сингл)
Tango Argentino
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 1
  • Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 2
  • Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 3
  • Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 4
  • Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0090204707836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Astor Piazzolla
Альбом (сингл)
Tango Argentino
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
De Mi Bandone?n, Cafet?n De Buenos Aires, El Desbande, Rep?blica Argentina, Quejas De Bandone?n, Tapera, Orgullo Criollo, Harag?n, Ah? Va El Dulce, Solo Se Quiere Una Vez, Se Arm?, Tiernamente, El Pillete, El Recodo, Villeguita, Cargamento
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: De Mi Bandone?n, Cafet?n De Buenos Aires, El Desbande, Rep?blica Argentina, Quejas De Bandone?n, Tapera, Orgullo Criollo, Harag?n, Ah? Va El Dulce, Solo Se Quiere Una Vez, Se Arm?, Tiernamente, El Pillete, El Recodo, Villeguita, Cargamento

Отзывы о товаре Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0090204707836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Astor Piazzolla
Альбом (сингл)
Tango Argentino
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
De Mi Bandone?n, Cafet?n De Buenos Aires, El Desbande, Rep?blica Argentina, Quejas De Bandone?n, Tapera, Orgullo Criollo, Harag?n, Ah? Va El Dulce, Solo Se Quiere Una Vez, Se Arm?, Tiernamente, El Pillete, El Recodo, Villeguita, Cargamento
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: De Mi Bandone?n, Cafet?n De Buenos Aires, El Desbande, Rep?blica Argentina, Quejas De Bandone?n, Tapera, Orgullo Criollo, Harag?n, Ah? Va El Dulce, Solo Se Quiere Una Vez, Se Arm?, Tiernamente, El Pillete, El Recodo, Villeguita, Cargamento
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Astor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...