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Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая пластинка

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Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - фото 1
Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - фото 2
Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - фото 3
Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mike Mareen
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642483
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0194111001046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mike Mareen
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Love Spy (Night Mix), Dancing In The Dark (Galactica Remix), Lady Ecstasy (12" Version), Stand Up (Alternative Maxi Version), Agent Of Liberty (12" Original Version), Here I Am (Megatrain Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Spy (Night Mix), Dancing In The Dark (Galactica Remix), Lady Ecstasy (12" Version), Stand Up (Alternative Maxi Version), Agent Of Liberty (12" Original Version), Here I Am (Megatrain Mix)

Отзывы о товаре Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0194111001046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mike Mareen
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Love Spy (Night Mix), Dancing In The Dark (Galactica Remix), Lady Ecstasy (12" Version), Stand Up (Alternative Maxi Version), Agent Of Liberty (12" Original Version), Here I Am (Megatrain Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Spy (Night Mix), Dancing In The Dark (Galactica Remix), Lady Ecstasy (12" Version), Stand Up (Alternative Maxi Version), Agent Of Liberty (12" Original Version), Here I Am (Megatrain Mix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая пластинка - купить по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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