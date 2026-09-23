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Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка

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Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка - фото 1
Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Crobot
Альбом (сингл)
Rat Child EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка - фото 1
  • Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642365
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020504675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Crobot
Альбом (сингл)
Rat Child EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mountain ft. Frank Bello, Kiss it Goodbye ft. Howard Jones, Everyone Dies ft. Daren Leader, Rat Child
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mountain ft. Frank Bello, Kiss it Goodbye ft. Howard Jones, Everyone Dies ft. Daren Leader, Rat Child

Отзывы о товаре Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020504675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Crobot
Альбом (сингл)
Rat Child EP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mountain ft. Frank Bello, Kiss it Goodbye ft. Howard Jones, Everyone Dies ft. Daren Leader, Rat Child
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mountain ft. Frank Bello, Kiss it Goodbye ft. Howard Jones, Everyone Dies ft. Daren Leader, Rat Child
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crobot - Rat Child (EP) (coloured) (0810020504675) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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