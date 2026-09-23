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0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинка

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0194111018082, Виниловая пластинка Rondo Veneziano, Greatest Hits - фото 1
0194111018082, Виниловая пластинка Rondo Veneziano, Greatest Hits - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0194111018082, Виниловая пластинка Rondo Veneziano, Greatest Hits - фото 1
  • 0194111018082, Виниловая пластинка Rondo Veneziano, Greatest Hits - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Musica. Fantasia, La Serenissima (Live), Carrousel, Perle DOriente, Luna Di Miele, Serenata Veneziana, Casanova, Mosaico, Venezia S. Lucia, San Marco (With Chamber Orchestra), Rondo Veneziano (With Chamber Orchestra), La Piazza (Live)

Отзывы о товаре 0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Musica. Fantasia, La Serenissima (Live), Carrousel, Perle DOriente, Luna Di Miele, Serenata Veneziana, Casanova, Mosaico, Venezia S. Lucia, San Marco (With Chamber Orchestra), Rondo Veneziano (With Chamber Orchestra), La Piazza (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинка - купить по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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