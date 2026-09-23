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Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка

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Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - фото 1
Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - фото 2
Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - фото 3
Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Вира и майна
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - фото 1
  • Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - фото 2
  • Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - фото 3
  • Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647429
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296366581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Вира и майна
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Призрак, За семью печатями, Беги, моя жизнь, Джин, Фаза, Кофейня, Дежавю, Кесарь, Фильм ужасов, Кошмары, Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его вcтретите
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка

Виниловое издание шестнадцатого студийного альбома легендарной российской рок-группы Сплин!.. В феврале будущего года впервые на виниле выйдет последний на сегодня студийный альбом легендарного питерского рок-коллектива Сплин, релиз которого состоялся в декабре 2020 года. Альбом включает уже признанные хиты «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите» и «Джин», а так же еще 9 абсолютно новых песен группы. «Вира и майна» — отражение чувств и мыслей поэта-философа, который наблюдает за мировым кризисом. Специально для этого винилового издания был подготовлен ремастеринг, который позволит меломанам в полной мере ощутить всю глубину и качество звука знаменитого коллектива. Стоит также отметить, что это издание станет единственным на данный момент альбомом группы, который доступен на виниле.



Теги товара: Русский рок, Сплин

Отзывы о товаре Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296366581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Вира и майна
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Призрак, За семью печатями, Беги, моя жизнь, Джин, Фаза, Кофейня, Дежавю, Кесарь, Фильм ужасов, Кошмары, Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его вcтретите
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловое издание шестнадцатого студийного альбома легендарной российской рок-группы Сплин!.. В феврале будущего года впервые на виниле выйдет последний на сегодня студийный альбом легендарного питерского рок-коллектива Сплин, релиз которого состоялся в декабре 2020 года. Альбом включает уже признанные хиты «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите» и «Джин», а так же еще 9 абсолютно новых песен группы. «Вира и майна» — отражение чувств и мыслей поэта-философа, который наблюдает за мировым кризисом. Специально для этого винилового издания был подготовлен ремастеринг, который позволит меломанам в полной мере ощутить всю глубину и качество звука знаменитого коллектива. Стоит также отметить, что это издание станет единственным на данный момент альбомом группы, который доступен на виниле.


Теги товара: Русский рок, Сплин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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