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OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка

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OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка - фото 1
OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
King Kong
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
King Kong
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Log Sequence, Death of King Kong, King Kong Music Suite, A Boat in the Fog, The Forgotten Island I, Jungle Dance, The Sailors, The Bronte, Stolen Love / Humorous Ape, The Aeroplane / Finale
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collection Cinezik Classics
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка

После выхода на экраны в 1933 году фильма «Кинг-Конг» к кинокомпозитору Максу Стайнеру пришел настоящий успех. Впервые в истории кино диалоги были наложены на музыку, что значительно усилило драматический эффект фильма. По словам американского кинокомпозитора Дэвида Рэксина, эта работа Стейнера открыла «второй этап в звуковом кино», а «её воздействие на зрителей было поразительным». Ему вторил американский критик Поль Коут, который отмечал: «Будь „Кинг-Конг“ единственным фильмом Стайнера, он всё равно оставался бы одной из легенд кинематографии».



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
King Kong
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Log Sequence, Death of King Kong, King Kong Music Suite, A Boat in the Fog, The Forgotten Island I, Jungle Dance, The Sailors, The Bronte, Stolen Love / Humorous Ape, The Aeroplane / Finale
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collection Cinezik Classics
Страна производитель
Франция
Описание
После выхода на экраны в 1933 году фильма «Кинг-Конг» к кинокомпозитору Максу Стайнеру пришел настоящий успех. Впервые в истории кино диалоги были наложены на музыку, что значительно усилило драматический эффект фильма. По словам американского кинокомпозитора Дэвида Рэксина, эта работа Стейнера открыла «второй этап в звуковом кино», а «её воздействие на зрителей было поразительным». Ему вторил американский критик Поль Коут, который отмечал: «Будь „Кинг-Конг“ единственным фильмом Стайнера, он всё равно оставался бы одной из легенд кинематографии».


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - King Kong (Max Steiner) (3596973984661) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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